Sons of the Forest partage sa date de sortie

Date de sortie de Sons of the Forest

Près de deux ans après sa révélation, à l'occasion des Game Awards 2019,, qui est une suite de The Forest, jeu de survie très apprécié sorti en 2014, n'avait toujours pas de date de sortie, même si un vague « 2021 » avait été indiqué en fin d'année 2020. Récemment, les développeurs ont pris le soin de nous avertir que le titre serait un peu en retard, étant donné qu'il n'arriverait finalement pas au moment indiqué.Alors que nous ne nous attendions pas forcément à une communication de leur part à ce moment, surtout que les Game Awards approchent à grands pas, Endnight Games, en charge du développement, a partagé une nouvelle bande-annonce. Celle-ci nous montre certaines des possibilités de ce nouvel épisode, toujours basé sur la survie, et se conclut par ce que nous étions nombreux à attendre :Ainsi, nous pourrons découvrir. Pour le moment, seule la version PC a été annoncée, mais à l'instar de The Forest, la version consoles pourrait arriver plus tard. Pour ce qui est de l'intrigue précise, même si les différents trailers peuvent nous donner quelques indices, il faudra patienter encore un peu plus afin d'avoir des informations plus précises. Néanmoins, une chose semble sûre, les mécaniques qui ont fait son succès seront de retour et celles et ceux ayant apprécié l'expérience ne devraient pas être déçus.Rendez-vous donc le 20 mai 2022 pour découvrirsur PC, probablement via Steam, et dans les semaines à venir pour en apprendre un peu plus à son sujet.