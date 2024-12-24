Ce jeu de survie a 10 ans et bat encore son record de joueurs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 décembre 2024 à 12h16
Disponible depuis plus de dix ans, et malgré une suite, The Forest a encore battu son record de joueurs en cette fin d'année.
Ce jeu de survie a 10 ans et bat encore son record de joueurs
Sorti en accès anticipé en 2014, The Forest, le jeu de survie et d'horreur signé Endnight Games, connaît un regain de popularité impressionnant une décennie plus tard.

Record de joueurs pour The Forest

Le 22 décembre, le jeu a atteint un pic historique de 97 964 joueurs connectés simultanément sur Steam (via SteamDB), un chiffre qui s'explique en partie par son prix actuel : 90 % de réduction, soit seulement 1,67 € pour obtenir cette pépite, dans le cadre des soldes d'hiver de Steam.

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Pourquoi un tel engouement en 2024 ?

Le prix attractif n'est pas la seule raison de ce succès. Malgré la sortie de sa suite, Sons of the Forest, en 2023, le jeu original continue de séduire. Son gameplay unique alliant survie, exploration, et construction coopérative reste intemporel, offrant une expérience immersive et terrifiante sur une île peuplée de tribus cannibales, où la peur sera souvent au rendez-vous. Le titre reste d'ailleurs bien loin devant que sa suite, qui peine à dépasser les 30 000 utilisateurs simultanés.

Ce n'est pas la première fois que The Forest voit son nombre de joueurs grimper grâce à des promotions. Lors de précédentes soldes, le jeu avait atteint 78 000 joueurs simultanés. Mais cette réduction à 90 % marque son prix le plus bas jamais vu, attirant de nouveaux joueurs et incitant les anciens à replonger dans ses forêts sombres et angoissantes. La prochaine étape sera, peut-être, de dépasser les 100 000 utilisateurs simultanés sur Steam.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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