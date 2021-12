The Forest : Carte (map) et points d'intérêt

Carte (map) interactive de The Forest

Jeu de survie très populaire, développé par Endnight Games Ltd,se démarque de certains de ses concurrents grâce à son monde hostile, dans lequel il n'est pas forcément facile de se repérer, surtout si vous jouez seul. En effet, la forêt est relativement étendue et les dangers sont nombreux, ce qui rend son exploration assez difficile. Et pour progresser plus facilement, vous ne pourrez malheureusement pas profiter d'une carte, étant donné que vous n'en possédez pas de base.En effet, vous trouverez bien une carte en cours de partie (assez vite d'ailleurs dans l'histoire, si vous cherchez bien), mais celle-ci ne s'illustre qu'en fonction de vos voyages. C'est-à-dire qu'elle sera plus ou moins vierge au début et se complétera en même temps que vous explorerez cette île sauvage.Si vous souhaitez avoir un peu d'aide pour avancer dans l'histoire, parce que vous n'arrivez pas à trouver une ressource spéciale, ou pour n'importe quelle autre raison, sachez qu'il est possible d'utiliser à cette adresse . Celle-ci affiche la liste de tous les collectibles et autres ressources qu'il est possible d'obtenir. Nous ne vous afficherons pas la carte, pour ne pas vous spoiler, si vous souhaitez garder un minimum de mystère.Cette carte vous permettra également de repérer plus facilement les endroits-clés pour votre progression, que ce soit les grottes ou certains villages.Pour rappel, dans, nous nous écrasons sur une île recouverte en majeure partie d'une forêt dans laquelle il faudra survivre. Votre objectif principal est de retrouver votre fils, Timmy, enlevé par les mystérieux habitants de l'île. Originalement disponible sur PC en accès anticipé, il est par la suite sorti sur PlayStation 4. Une suite, Sons of the Forest , arrivera en mai 2022.