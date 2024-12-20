Steam : Les soldes d'hiver 2024 sont disponibles, les immanquables à acheter

Les soldes d'hiver 2024 de Steam ont débuté, permettant de découvrir une large sélection de jeux à moindre coût. Retrouvez une liste non exhaustive des meilleures offres proposées sur la plateforme de Valve.
Jusqu'au 2 janvier 2025, les joueurs et les joueuses étant sur PC peuvent profiter des soldes d'hiver 2024 sur Steam
, afin d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique à moindre coût. Comme vous pourrez le constater, de nombreuses offres sont, ainsi, disponibles. Avec de gros classiques de ces dernières années, des jeux sortis ces douze derniers mois ou encore des titres indépendants très bons, la sélection proposée ravira certainement la communauté.
Cependant, étant donné la pléthore de jeux profitant d'une promotion, pendant ces nouvelles soldes Steam
, il peut être difficile de faire un choix, et donc de passer à côté d'une bonne affaire. C'est pourquoi nous avons parcouru les soldes d'hiver 2024 de Steam afin de vous proposer une liste des immanquables
.
Les offres à ne pas louper durant les soldes d'hiver 2024
Comme indiqué précédemment, nous vous partageons, dans ce qui suit, une liste non exhaustive des jeux actuellement en promotion sur Steam, dans le cadre des soldes d'hiver 2024
. De ce fait, si vous souhaitez en voir plus, nous vous invitons à vous rendre sur la plateforme de Valve. Mais, pour l'heure, voici quelques titres qui profitent de belles réductions pendant ces soldes d'hiver 2024 de Steam
, se terminant au début du mois de janvier 2025 :
- Dragon Age: The Veilguard → 38,99 € au lieu de 59,99 €.
- LEGO Horizon Adventures → 46,15 € au lieu de 69,99 €.
- Tiny Glade → 11,83 € au lieu de 14,79 €.
- Elden Ring → 35,99 € au lieu de 59,99 €.
- Firewatch → 1,95 € au lieu de 19,50 €.
- Planet Coaster → 1,89 € au lieu de 37,99 €.
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 → 44,99 € au lieu de 59,99 €.
- Metro Exodus → 2,99 € au lieu de 29,99 €.
- State of Decay 2: Juggernaut Edition → 2,99 € au lieu de 29,99 €.
- The Forever Winter → 23,19 € au lieu de 28,99 €.
- TGC Card Shop Simulator → 9,59 € au lieu de 12,79 €.
- Okami HD → 4,99 € au lieu de 19,99 €.
- STALKER 2: Heart of Chornobyl → 53,99 € au lieu de 59,99 €.
- God of War Ragnarök → 47,99 € au lieu de 59,99 €.
- Frostpunk 2 → 35,99 € au lieu de 44,99 €.
- Palworld → 21,74 € au lieu de 28,99 €.
- Silent Hill 2 → 55,99 € au lieu de 69,99 €.
- Unpacking → 9,99 € au lieu de 19,99 €.
- Balatro → 12,59 € au lieu de 13,99 €.
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