Steam : Les soldes d'hiver 2024 sont disponibles, les immanquables à acheter

Les soldes d'hiver 2024 de Steam ont débuté, permettant de découvrir une large sélection de jeux à moindre coût. Retrouvez une liste non exhaustive des meilleures offres proposées sur la plateforme de Valve.

Les offres à ne pas louper durant les soldes d'hiver 2024

Dragon Age: The Veilguard → 38,99 € au lieu de 59,99 €.

→ 38,99 € au lieu de 59,99 €. LEGO Horizon Adventures → 46,15 € au lieu de 69,99 €.

→ 46,15 € au lieu de 69,99 €. Tiny Glade → 11,83 € au lieu de 14,79 €.

→ 11,83 € au lieu de 14,79 €. Elden Ring → 35,99 € au lieu de 59,99 €.

→ 35,99 € au lieu de 59,99 €. Firewatch → 1,95 € au lieu de 19,50 €.

→ 1,95 € au lieu de 19,50 €. Planet Coaster → 1,89 € au lieu de 37,99 €.

→ 1,89 € au lieu de 37,99 €. Warhammer 40,000: Space Marine 2 → 44,99 € au lieu de 59,99 €.

→ 44,99 € au lieu de 59,99 €. Metro Exodus → 2,99 € au lieu de 29,99 €.

→ 2,99 € au lieu de 29,99 €. State of Decay 2: Juggernaut Edition → 2,99 € au lieu de 29,99 €.

→ 2,99 € au lieu de 29,99 €. The Forever Winter → 23,19 € au lieu de 28,99 €.

→ 23,19 € au lieu de 28,99 €. TGC Card Shop Simulator → 9,59 € au lieu de 12,79 €.

→ 9,59 € au lieu de 12,79 €. Okami HD → 4,99 € au lieu de 19,99 €.

→ 4,99 € au lieu de 19,99 €. STALKER 2: Heart of Chornobyl → 53,99 € au lieu de 59,99 €.

→ 53,99 € au lieu de 59,99 €. God of War Ragnarök → 47,99 € au lieu de 59,99 €.

→ 47,99 € au lieu de 59,99 €. Frostpunk 2 → 35,99 € au lieu de 44,99 €.

→ 35,99 € au lieu de 44,99 €. Palworld → 21,74 € au lieu de 28,99 €.

→ 21,74 € au lieu de 28,99 €. Silent Hill 2 → 55,99 € au lieu de 69,99 €.

→ 55,99 € au lieu de 69,99 €. Unpacking → 9,99 € au lieu de 19,99 €.

→ 9,99 € au lieu de 19,99 €. Balatro → 12,59 € au lieu de 13,99 €.

The Steam Winter Sale starts next week, December 19th! Join us for discounts galore, voting in the Steam Awards, and the last set of art and Points Shop items from this year's seasonal sale artist @nemupanart



Make a list, check it twice - and buckle in for the sale next week! pic.twitter.com/gi9fVMLux9 — Steam (@Steam) December 12, 2024

, afin d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique à moindre coût. Comme vous pourrez le constater, de nombreuses offres sont, ainsi, disponibles. Avec de gros classiques de ces dernières années, des jeux sortis ces douze derniers mois ou encore des titres indépendants très bons, la sélection proposée ravira certainement la communauté.Cependant, étant donné la pléthore de jeux profitant d'une promotion, pendant ces nouvelles, il peut être difficile de faire un choix, et donc de passer à côté d'une bonne affaire. C'est pourquoiComme indiqué précédemment, nous vous partageons, dans ce qui suit, une liste non exhaustive des jeux actuellement en promotion sur Steam, dans le cadre. De ce fait, si vous souhaitez en voir plus, nous vous invitons à vous rendre sur la plateforme de Valve. Mais, pour l'heure, voici quelques titres qui profitent de belles réductions pendant ces, se terminant au début du mois de janvier 2025 :