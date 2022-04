The Elder Scrolls Online passe free-to-play, pendant une durée déterminée

Profitez de notre Événement de jeu gratuit jusqu’au 26 avril et poursuivez l’aventure en préachetant la collection High Isle pour accéder instantanément au jeu de base ainsi qu’à tous les chapitres précédents, puis à High Isle en juin 🎉 pic.twitter.com/xdtgMbPAwH — ElderScrollsOnlineFR (@TESOnline_fr) April 14, 2022

The Elder Scrolls Online ou aussi dit « TESO », n'est plus à présenter tant la licence fait parler d'elle depuis de nombreuses années. D'ailleurs, le MMORPG de ZeniMax Online Studios et de Bethesda Softworks est sur le point d'accueillir une toute nouvelle extension, répondant au nom de « High Isle ».Pour l'occasion, les développeurs et l'éditeur ont décidé de faire un geste pour la communauté. En effet, après avoir rendu le DLC Morrowind gratuit , ils ont décidé de passer The Elder Scrolls Online en free-to-play. Attention, cela ne dure pas éternellement puisqueCela permettra alors à celles et ceux, n'ayant jamais mis les pieds à Tamriel, de s'essayer au titre et de découvrir l'univers Elder Scrolls. Notez que l'événement permet de découvrir le jeu de base ainsi que la zone Vvardenfell du DLC Morrowind, en plus d'accorder un accès à l'aventure Legacy of the Bretons et à la série de quêtes, faisant office de prologue, d'High Isle.Finalement, le jeu de base TESO est, actuellement, disponible en réduction (-70%) sur la boutique The Elder Scrolls Online, Steam, Microsoft Store jusqu'au 27 avril. Cette promotion est également disponible sur le PlayStation Store et ce jusqu'au 28 avril.