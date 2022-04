The Elder Scrolls Online : Le DLC Morrowind est gratuit pour tous

Vivec vous attend, aventuriers 💙 🧡

A partir d'aujourd'hui, le DLC Morrowind est gratuit pour tous les joueurs d'ESO 🎉



(Prenez tout de même garde au volcan et à la météorite en suspension 👀) pic.twitter.com/mNo6fz6ofq — ElderScrollsOnlineFR (@TESOnline_fr) April 6, 2022

Sorti tout d'abord sur PC en 2014 puis sur consoles en 2015, The Elder Scrolls Online ne cesse d'attirer de nouveaux joueurs sur ses serveurs officiels. D'ailleurs, depuis son lancement, les développeurs de chez ZeniMax Online Studios ont déployé une multitude d'extensions. Et le studio n'a pas prévu de s'arrêter en si bon chemin, puisqu'un nouveau chapitre, nommé High Isle, doit arriver prochainement sur le soft.D'ailleurs, ZeniMax Online et Bethesda Softworks ont décidé de faire en geste envers la communauté des joueurs. C'est probablement la bonne nouvelle et le bon plan du jour pour les amateurs et amatrices de MMO RPG : celles et ceux possédant un compte ESO peuvent récupérer. Pour l'obtenir et le télécharger,. Notez que cette offre est définitive.Cela permet, ainsi, à chacun de profiter de la première étape, dont les événements mènent à High Isle. Grâce au DLC Morrowind, vous pourrez accéder à la zone et à l'histoire de Vvardenfell. L'histoire des Elfes Noirs n'aura alors plus de secrets pour vous. Par contre, cela ne vous donne, malheureusement, pas accès à la classe du Gardien.