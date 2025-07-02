Un joueur introduit un Glock dans Oblivion Remastered grâce à un mod complètement fou

Le monde d'Oblivion Remastered vient de basculer dans une toute nouvelle dimension. Alors que la plupart des joueurs explorent Cyrodiil avec épées et sorts, un moddeur inspiré a choisi une voie nettement plus moderne. Sa dernière création : un véritable pistolet Glock entièrement fonctionnel, propulsant ainsi le célèbre RPG fantastique dans une ambiance digne d'un film d'action.
Disponible depuis un peu plus de deux mois, le remaster d'Oblivion a su trouver son public. Évidemment, comme la version originale, et les autres opus The Elder Scrolls
, la communauté mise sur les mods pour profiter d'une d'une expérience originale. C'est le cas avec celui qui propose d'implanter des armes.
Quand Oblivion rencontre l'Amérique : un Glock au pays des Daedras
Créée par le moddeur CosmicBoogaloo
, cette extension insolite pour Oblivion Remastered intègre non seulement un pistolet Glock parfaitement opérationnel, mais aussi des munitions de calibre .22 et même un holster fonctionnel. Pour célébrer cette innovation improbable, le moddeur n'a pas hésité à ironiser :
Mehrunes Dagon me doit de l'argent et je compte bien l'obtenir d'une façon ou d'une autre.
Démonstration à l'appui, CosmicBoogaloo est allé jusqu'à traverser une Porte d'Oblivion pour régler ses comptes à coups de Glock. Ni les Daedras, ni même les puissants Dremoras ne résistent bien longtemps face à un chargeur complet.
Un mod construit sur une mécanique d'archerie améliorée
Le Glock créé par CosmicBoogaloo repose en réalité sur un mod existant, baptisé Slick Archery
, développé initialement par Dicene
. Cette extension permettait notamment d'accélérer le tir à l'arc, en rendant les arcs plus rapides à équiper et les tirs plus réactifs.
Le moddeur explique ainsi que « la logique de tir du mod Slick Archery rend l'arme parfaitement fonctionnelle en tant qu'arme à feu dans le jeu. J'ai reçu la permission explicite de Dicene pour utiliser et modifier son travail. Un grand merci à lui, pensez à soutenir ses créations !
»
Un Cyrodiil transformé en Far West fantastique
Non content d'introduire une arme à feu dans l'univers médiéval-fantastique des Elder Scrolls, le mod propose également un fichier optionnel encore plus radical
. Ce dernier remplace tous les arcs standards du jeu par des Glocks, transformant instantanément Cyrodiil en véritable western surréaliste.
Et ce n'est qu'un début : CosmicBoogaloo a déjà annoncé son intention d'intégrer davantage d'armes à feu dans le jeu
, avec pour ambition finale d'équiper tous les PNJ du royaume. Une vision qui promet des rencontres mémorables dans les rues d'Anvil ou de la Cité Impériale.
La communauté modding toujours aussi créative malgré les limites
Même en l'absence d'outils officiels fournis par Bethesda, la communauté des moddeurs d'Oblivion Remastered continue à repousser les limites de ce qui semblait imaginable. Cette dernière création n'en est que le parfait exemple, montrant à quel point les joueurs peuvent repousser les frontières du jeu original, parfois même au-delà de l'absurde.
Une chose est sûre : tant que l'on attend la sortie de The Elder Scrolls 6, prévue pour les prochaines années, les fans sauront toujours nous surprendre et nous amuser avec des créations totalement inattendues
. D'ailleurs, un nouveau trailer pourrait arriver prochainement
.The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
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