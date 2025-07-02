Un joueur introduit un Glock dans Oblivion Remastered grâce à un mod complètement fou



le 02 juillet 2025 à 11h19 Publié par Corentin Rimbert le 02 juillet 2025 à 11h19

Le monde d'Oblivion Remastered vient de basculer dans une toute nouvelle dimension. Alors que la plupart des joueurs explorent Cyrodiil avec épées et sorts, un moddeur inspiré a choisi une voie nettement plus moderne. Sa dernière création : un véritable pistolet Glock entièrement fonctionnel, propulsant ainsi le célèbre RPG fantastique dans une ambiance digne d'un film d'action.