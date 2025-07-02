Un joueur introduit un Glock dans Oblivion Remastered grâce à un mod complètement fou

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 juillet 2025 à 11h19
Le monde d'Oblivion Remastered vient de basculer dans une toute nouvelle dimension. Alors que la plupart des joueurs explorent Cyrodiil avec épées et sorts, un moddeur inspiré a choisi une voie nettement plus moderne. Sa dernière création : un véritable pistolet Glock entièrement fonctionnel, propulsant ainsi le célèbre RPG fantastique dans une ambiance digne d'un film d'action.
Un joueur introduit un Glock dans Oblivion Remastered grâce à un mod complètement fou
Disponible depuis un peu plus de deux mois, le remaster d'Oblivion a su trouver son public. Évidemment, comme la version originale, et les autres opus The Elder Scrolls, la communauté mise sur les mods pour profiter d'une d'une expérience originale. C'est le cas avec celui qui propose d'implanter des armes.

Quand Oblivion rencontre l'Amérique : un Glock au pays des Daedras

oblivion-arme
Créée par le moddeur CosmicBoogaloo, cette extension insolite pour Oblivion Remastered intègre non seulement un pistolet Glock parfaitement opérationnel, mais aussi des munitions de calibre .22 et même un holster fonctionnel. Pour célébrer cette innovation improbable, le moddeur n'a pas hésité à ironiser :
Mehrunes Dagon me doit de l'argent et je compte bien l'obtenir d'une façon ou d'une autre.
Démonstration à l'appui, CosmicBoogaloo est allé jusqu'à traverser une Porte d'Oblivion pour régler ses comptes à coups de Glock. Ni les Daedras, ni même les puissants Dremoras ne résistent bien longtemps face à un chargeur complet.

Un mod construit sur une mécanique d'archerie améliorée

Le Glock créé par CosmicBoogaloo repose en réalité sur un mod existant, baptisé Slick Archery, développé initialement par Dicene. Cette extension permettait notamment d'accélérer le tir à l'arc, en rendant les arcs plus rapides à équiper et les tirs plus réactifs.

Le moddeur explique ainsi que « la logique de tir du mod Slick Archery rend l'arme parfaitement fonctionnelle en tant qu'arme à feu dans le jeu. J'ai reçu la permission explicite de Dicene pour utiliser et modifier son travail. Un grand merci à lui, pensez à soutenir ses créations ! »

Un Cyrodiil transformé en Far West fantastique

Non content d'introduire une arme à feu dans l'univers médiéval-fantastique des Elder Scrolls, le mod propose également un fichier optionnel encore plus radical. Ce dernier remplace tous les arcs standards du jeu par des Glocks, transformant instantanément Cyrodiil en véritable western surréaliste.

Et ce n'est qu'un début : CosmicBoogaloo a déjà annoncé son intention d'intégrer davantage d'armes à feu dans le jeu, avec pour ambition finale d'équiper tous les PNJ du royaume. Une vision qui promet des rencontres mémorables dans les rues d'Anvil ou de la Cité Impériale.

oblivion-2

La communauté modding toujours aussi créative malgré les limites

Même en l'absence d'outils officiels fournis par Bethesda, la communauté des moddeurs d'Oblivion Remastered continue à repousser les limites de ce qui semblait imaginable. Cette dernière création n'en est que le parfait exemple, montrant à quel point les joueurs peuvent repousser les frontières du jeu original, parfois même au-delà de l'absurde.

oblivion-1
Une chose est sûre : tant que l'on attend la sortie de The Elder Scrolls 6, prévue pour les prochaines années, les fans sauront toujours nous surprendre et nous amuser avec des créations totalement inattendues. D'ailleurs, un nouveau trailer pourrait arriver prochainement.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series et via le Game Pass. Vous pouvez également l'acheter tout en faisant des économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur les plateformes suivantes : 
  • PC 
    • Édition Standard → 34,99 € au lieu de 55 €, soit 36 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 38,49 € au lieu de 65 €, soit 41 % de réduction.
  • PS5 
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Oblivion : Une date et des précommandes confirmées pour la version Switch 2
Oblivion 01 juillet 2026

Oblivion : Une date et des précommandes confirmées pour la version Switch 2

Un an après les versions PC, PlayStation 5 et Xbox Series, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered va rejoindre le catalogue de la Nintendo Switch 2 dans quelques semaines.
Oblivion Remastered disponible sur Nintendo Switch 2 cette année
Oblivion 06 février 2026

Oblivion Remastered disponible sur Nintendo Switch 2 cette année

Lors du Nintendo Direct du 5 février 2026, Bethesda a confirmé l'arrivée de plusieurs de ses titres sur la petite dernière de Nintendo, dont un portage de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.
Skyblivion contraint de repousser son lancement à 2026
Oblivion 04 décembre 2025

Skyblivion contraint de repousser son lancement à 2026

Prévue originellement pour cette année, Skyblivion (l'ambitieux mod recréant Oblivion dans The Elder Scrolls V: Skyrim) partage une mauvaise nouvelle à quelques jours des fêtes. Mais le chef de projet a tenu à rassurer les joueurs.

commentaire (0)