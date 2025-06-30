The Elder Scrolls 6 : un nouveau trailer serait prêt chez Microsoft, bientôt une grosse annonce ?

Alors que les fans attendent impatiemment depuis sept ans des nouvelles concrètes de The Elder Scrolls 6, une rumeur sérieuse évoque une toute nouvelle bande-annonce circulant en interne chez Microsoft. Une révélation prochaine à la gamescom pourrait-elle être au programme ?
Cela fait de longues années que The Elder Scrolls 6
se fait attendre, après une annonce qui a été faite bien trop tôt selon Bethesda. Mais les choses pourraient s'accélérer selon les derniers bruits de couloir. Une nouvelle bande-annonce serait sur le point d'être publiée.
Une bande-annonce secrète prête à être dévoilée ?
Révélé initialement par un teaser succinct lors de l'E3 2018, The Elder Scrolls 6
est resté bien discret depuis. Bethesda, entièrement mobilisé par le développement de Starfield
, n'a jusqu'ici communiqué aucune information supplémentaire.
Toutefois, selon Jez Corden, insider réputé et animateur du podcast Xbox Two
, un trailer inédit serait actuellement en circulation chez Microsoft
, maison-mère de Bethesda. Cette information a été évoquée lors d'un épisode consacré aux attentes autour de la gamescom 2025, laissant penser à une présentation publique imminente
.
Ce que pourrait contenir ce trailer très attendu
Le premier teaser de 2018 ne révélait que des images aériennes d'un paysage mystérieux et le logo officiel du jeu. Aujourd'hui, ce nouveau trailer interne devrait aller bien plus loin en révélant potentiellement :
- La région précise dans laquelle se déroulera l'aventure (et donc son nom)
- La période historique de ce nouvel épisode
- Éventuellement un aperçu des nouvelles mécaniques de gameplay et des systèmes RPG que proposera le jeu.
Si Bethesda suit ses habitudes, il est peu probable qu'une date de sortie précise accompagne immédiatement cette révélation. Néanmoins, l'arrivée de cette bande-annonce laisse espérer un premier aperçu substantiel du jeu, après une si longue attente.
Vers une grande annonce à la gamescom 2025 ?
Compte tenu des informations évoquées par Jez Corden et du timing des événements à venir, la gamescom, prévue du 20 au 24 août 2025, semble être l'occasion rêvée pour dévoiler officiellement cette fameuse bande-annonce.
Les attentes autour de ce prochain épisode de la saga sont énormes, après le succès mondial rencontré par Skyrim et le récent accueil très positif réservé à Starfield,
sans oublier le remaster d'Oblivion
. Rendez-vous donc dans quelques semaines pour, espérons-le, lever enfin le voile sur l'un des jeux les plus attendus de cette génération. Rappelons que la sortie de The Elder Scrolls 6, aux dernières nouvelles, ne devrait pas se produire avant 2027-2028.
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