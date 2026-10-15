Un sondage envoyé aux utilisateurs Xbox en passe de changer le destin de plusieurs franchises ?

Et si les utilisateurs des consoles Xbox décidaient de l'arrivée des prochaines exclusivités des consoles Xbox ? C'est ce que suggère l'insider Jez Corden après avoir découvert un étrange sondage.

Pour affiner leur choix ou découvrir l'avis de la communauté avant un changement majeur, il arrive que les grands studios envoient des sondages à leurs joueurs. La pratique est fréquente mais n'inquiète pas davantage la communauté. Cependant, la pratique prend une autre dimension quand elle est liée à des mesures de grande ampleur comme le plan de restructuration lancé chez Xbox.

L'un des points évoqués pour le futur de la firme est le retour des exclusivités. Il a déjà débuté avec des titres comme Clockwork Revolution et Gears of War: E-Day. Toutefois, d'autres licences et titres de Xbox Games Studios comme The Elder Scrolls 6, Fallout, DOOM ou encore Physint pourraient connaître le même sort.

The Elder Scrolls 6 et d'autres jeux transformés en exclusivités dans les prochaines années ?

C'est ce que suggère Jez Corden dans un article publié le 14 octobre 2026 sur Windows Central. Le journaliste a découvert que des utilisateurs Xbox ont récemment reçu une enquête « Xbox Research ». Or, celle-ci demande clairement aux personnes interrogées d'imaginer un futur où plusieurs grandes licences développées par des studios appartenant à Xbox deviendraient des exclusivités.

Plusieurs noms sont d'ailleurs évoqués comme The Elder Scrolls, DOOM et Diablo. La seule franchise à échapper à cette vision est Call of Duty. Toutefois, les questions posées intriguent. L'enquête demande si les joueurs achèteraient une console Xbox ou se tourneraient-ils vers le PC si les exclusivités majeures reviennent.

Un futur où des titres présents sur d'autres supports disparaitraient de ces catalogues ?

Le sondage précise que les titres existants ne seraient plus disponibles à l'achat sur les consoles PlayStation ou Nintendo. De plus, ils ne recevraient plus aucune mise à jour de contenu sur ces plateformes.

Or, ce point inquiète car certains jeux qui ont longtemps été des exclusivités Microsoft sont désormais disponibles sur presque tous les supports. C'est notamment le cas de Minecraft, qui est jouable aussi bien sur PC que sur Nintendo Switch ou sur un smartphone. Si ce scénario devient réalité, il ne serait plus possible de jouer à Minecraft sur une autre console qu'une Xbox ou un PC.

Il ne s'agit là que d'un simple constat et d'une enquête envoyée pour recueillir des avis. Néanmoins, ce cas de figure peut devenir réalité afin qu'Xbox soit rentable en 2027. Que pensez-vous de cette éventualité et voudriez-vous voir des licences populaires redevenir des exclusivités ? Partagez votre avis dans les commentaires juste en dessous.