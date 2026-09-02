The Elder Scrolls et Fallout n'ont pas protégé les équipes de Bethesda des licenciements

Bethesda est un acteur fort de l'industrie vidéoludique qui est attendu au tournant avec The Elder Scrolls 6. Pourtant, malgré des licences fortes et appréciées du public, le studio n'a pas échappé au pire, à la grande surprise des développeurs.

Au début du mois de juillet, une vague de licenciements massive a frappé de nombreux acteurs liés à Xbox. Ces derniers ont aussi concerné les grands studios comme Bethesda. La maison-mère de Fallout, de Starfield et de The Elder Scrolls 6 a partagé un long communiqué le 17 juillet 2026 pour faire le point sur la situation et sur l'avenir de ses licences.

En interne, de nombreux développeurs pensaient que les franchises permettraient d'éviter les licenciements, notamment grâce au succès de la série Fallout. Pourtant, la réalité a été bien plus sombre. Pire encore : les licenciements ont été prononcés en quelques minutes à peine d'après les déclarations d'une ancienne employée.

Un licenciement express et extrêmement brutal

Interrogée par le journal britannique The Guardian, Anne Barrett est revenue sur la manière dont elle a appris son licenciement il y a quelques semaines. Elle explique que les concernés ont été convoqués à une réunion Microsoft Teams extrêmement courte ayant duré moins de trois minutes. Dans ce court laps de temps, Anne a appris qu'elle était licenciée et qu'elle devait couper tous ses accès aux outils de travail de l'entreprise.

Si l'annonce est brutale, le détail le plus fou mentionné par l'ancienne employée est que les participants ne pouvaient pas réagir ou participer à cette réunion. Leurs caméras et leurs micros étaient désactivés, empêchant toute réclamation. Cependant, il semble que le personnel « protégé » de ce licenciement soudain, car juste après la réunion, ceux-ci ont envoyé aux personnes sur le départ des messages d'adieu.

The Elder Scrolls 6 et les autres projets impactés par une perte de « mémoire institutionnelle » ?

Au-delà de ce geste aussi violent qu'improbable, les employés licenciés pensaient être protégés car ils travaillaient sur des licences ou des projets majeurs. Mais ce critère n'a pas empêché les suppressions de postes. Malgré tout, Anne Barrett soulève un point qui pourrait être déterminant : les personnes qui ont quitté Bethesda représentent une quantité considérable de « mémoire institutionnelle ».

Les licenciés ont travaillé sur des technologies propriétaires, sur les identités visuelles des franchises et ont utilisé des méthodes de production qui ont contribué au succès des différents jeux. En sacrifiant ces figures centrales sans transmettre les connaissances aux développeurs plus jeunes, Bethesda pourrait faire face à une baisse globale de la qualité de ses jeux.

Il est encore trop tôt pour vérifier si cet avertissement est vrai, mais il est certain que The Elder Scrolls 6 sera surveillé de près par les joueurs. S'il n'est pas à la hauteur des attentes, le studio pourrait en payer le prix dans quelques années...