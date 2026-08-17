Le secret du prochain The Elder Scrolls était caché sous nos yeux depuis des mois

Le mystère entourant The Elder Scrolls 6 commence enfin à se dissiper. Alors qu'une démonstration interne vient d'avoir lieu chez Bethesda, les joueurs ont découvert un indice majeur caché dans Starfield confirmant le nom probable de ce nouvel opus très attendu.

Le développement de The Elder Scrolls 6 se poursuit dans les locaux de Bethesda, et les langues commencent doucement à se délier. Récemment, la directrice générale de Microsoft, Asha Sharma, a eu l'opportunité d'assister à une démonstration du jeu dans les bureaux du studio au Maryland. Une visite qui s'est déroulée dans un contexte social tendu, puisque des membres du syndicat manifestaient simultanément à l'extérieur pour soutenir les employés licenciés. Malgré cette ambiance particulière, la dirigeante n'a pas caché son admiration face au travail accompli par les équipes de développement.

Un nom de code qui en dit long

Au-delà de la déclaration marketing de Asha Sharma, « l'échelle et la grandeur sont incroyables », ce qui a véritablement retenu l'attention de la communauté, c'est la façon dont elle a évoqué le sous-titre du jeu. En utilisant précisément huit astérisques pour masquer le nom officiel, elle a relancé la machine à rumeurs. Il n'en fallait pas plus pour que les passionnés se lancent dans des théories complexes.

Parmi les propositions les plus crédibles, le nom Sentinel s'impose comme une évidence. Il s'agit d'une ville majeure située sur la baie d'Iliaque, qui est également la capitale du royaume éponyme. Ce choix ferait écho au nom de code du projet, connu sous l'appellation Guardian, qui est un synonyme direct de Sentinel.

Le secret bien gardé de Starfield

La confirmation de cette théorie est finalement venue d'un autre jeu du studio. Des joueurs acharnés ont fouillé les moindres recoins de Starfield et ont mis au jour un secret fascinant sur Reddit. Lors de la création de votre personnage dans le jeu de rôle spatial, un numéro d'employé s'affiche en bas de l'écran : 190514-2009140512.

Si l'on divise cette suite numérique en paires, on obtient les nombres 19, 05, 14, 20, 09, 14, 05 et 12. En associant chaque nombre à sa position dans l'alphabet, le message devient limpide. La dix-neuvième lettre est un S, la cinquième un E, la quatorzième un N. La traduction complète de cette séquence épelle distinctement le mot Sentinel.

Des indices disséminés depuis le début

Cette découverte spectaculaire prouve que les développeurs de Bethesda s'amusent à semer des indices depuis des années. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la baie d'Iliaque est évoquée. Les plus attentifs avaient déjà remarqué une égratignure suspecte sur la console d'un vaisseau spatial lors d'une bande-annonce de Starfield.

La forme de cette marque correspondait étrangement à la géographie de cette région culte, introduite dès le tout premier jeu de la saga, Arena. Il est fort probable que d'autres secrets attendent encore d'être découverts dans les immensités spatiales de Starfield. Reste à savoir si la communauté aura la patience de relancer le jeu pour traquer les ultimes indices laissés par les développeurs avant l'annonce officielle de The Elder Scrolls 6.