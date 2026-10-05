Des batailles navales grandioses pourraient révolutionner The Elder Scrolls 6

Alors que l'attente autour de The Elder Scrolls 6 s'éternise, un ancien concepteur principal de Skyrim partage sa vision. Selon Bruce Nesmith, le prochain opus de Bethesda devrait logiquement introduire la navigation et les combats navals, tout en tirant un trait définitif sur l'exploration sous-marine.

Cela fait huit ans que The Elder Scrolls 6 et malgré le manque d'informations, l'enthousiasme des joueurs reste intact. Les attentes sont immenses concernant les nouvelles mécaniques de jeu. Bruce Nesmith, ancien concepteur principal chez Bethesda ayant œuvré sur The Elder Scrolls 5 : Skyrim, a récemment partagé ses prédictions. Selon lui, les bateaux et la navigation pourraient constituer la véritable révolution de ce prochain volet.

Une évolution logique vers les combats navals

Dans une interview, le vétéran de l'industrie a détaillé sa vision de ce que devrait être la prochaine grande nouveauté de la franchise. Il estime que l'intégration de navires et de batailles maritimes s'inscrit dans la continuité naturelle de la série.

Quelle sera la grande nouveauté de The Elder Scrolls 6 ? Je pense que les bateaux et potentiellement les combats navals sont les choix les plus évidents.

Il rappelle que les véhicules en mouvement n'ont jamais été véritablement exploités par le passé. Si Skyrim proposait bien des calèches pour les déplacements rapides, leur impact sur le gameplay restait anecdotique. Cette donne pourrait radicalement changer, particulièrement si l'action prend place autour de la baie d'Iliaque, comme le suggèrent de nombreuses théories.

Des possibilités de gameplay inédites

Pour Bruce Nesmith, l'ajout d'une dimension maritime ouvrirait la porte à des mécaniques passionnantes, même en restant à la surface de l'eau. Il imagine déjà des arbres de compétences entièrement dédiés à la navigation ou des sorts permettant de marcher sur les flots.

Cela pourrait être vraiment génial. Nous pourrions avoir des créatures uniques et des sorts spécifiques à l'environnement aquatique. C'est une opportunité qu'il faut saisir pleinement.

L'ancien concepteur va jusqu'à comparer cette fonctionnalité à l'impact qu'ont eu les dragons dans Skyrim. Il évoque l'apparition potentielle de créatures mythiques comme le kraken, des requins, ou encore l'introduction des Elfes des mers. Ces derniers, bien que présents dans l'histoire de la saga, n'ont jamais eu de rôle majeur dans les jeux principaux.

Le refus catégorique de l'exploration sous-marine

Si la surface de l'océan l'enthousiasme, Bruce Nesmith se montre beaucoup moins optimiste quant à la plongée. Il révèle qu'une tentative similaire avait été envisagée lors du développement de Fallout 4, avec des prototypes prometteurs, mais que l'idée avait finalement été abandonnée face à la charge de travail colossale qu'elle représentait.

Il souligne l'importance de faire des choix de conception réalistes. S'il travaillait aujourd'hui sur le projet, il mettrait son veto à toute forme d'exploration sous-marine pour se concentrer exclusivement sur la qualité des séquences en surface. Il préfère largement maîtriser un seul aspect du jeu plutôt que d'en bâcler deux.

Tout naturellement, ces déclarations n'engagent que son auteur et ne veulent pas dire que The Elder Scrolls 6 nous proposera la navigation ou des batailles navales. Mais elles prouvent que le titre suscite toujours l'attention, en attendant d'avoir des informations plus officielles, très probablement l'an prochain.