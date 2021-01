The Elder Scrolls VI : Bethesda aurait peut-être teasé son emplacement

Transcribe the past and map the future.

Here's to a Happy New Year! pic.twitter.com/bL44CzLDIE — The Elder Scrolls (@ElderScrolls) December 31, 2020

Sans contestation possible,, et ce, même si nous ne savons rien à son sujet. Pour le moment, Bethesda s'est contenté d'un teaser partagé à l'occasion de l'E3 2018, sans rien nous dévoiler de plus depuis.De ce fait, les rumeurs et spéculations vont bon train, mais Bethesda n'a jamais daigné nous en dire plus, le studio attendant probablement le moment opportun. Cette année 2021 pourrait d'ailleurs être marquée par plusieurs annonces, comme le laisser penser le tweet de bonne année laissé par le compte du jeu, qui légende une image énigmatique par « Transcrire le passé et cartographier le futur ».Certains joueurs se sont d'ailleurs amusés à trouver des signes qui peuvent se révéler être des indices sur l'emplacement de ce sixième opus. La carte nous présente en effet la province de Skyrim et trois bougies sont visibles, et selon certaines théories,. Dans ce cas, même si la région est abordée dans The Elder Scrolls 2,, puisqu'à ce jour, la zone n'a jamais été accessible en tant que telle.Il se peut également que tout cela n'ait aucun lien avec TESO VI et que. Quoi qu'il en soit, nous nous rapprochons chaque jour du moment où de nouvelles informations seront dévoilées. Pour rappel, une série basée sur la franchise serait en développement du côté de chez Netflix