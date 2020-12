Une série The Elder Scrolls serait en préparation sur Netflix, aussi grande que The Witcher

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

The Elder Scrolls est l'une des licences du genre RPG les plus populaires du monde, possédant des millions d'amateurs à travers le globe. Si un jeu multijoueur est disponible depuis 2014, les joueurs sont encore nombreux à rester sur Skyrim, le dernier épisode solo en date, sorti en fin d'année 2011. Un nouvel opus, pour le moment nommé The Elder Scrolls VI a été annoncé, sans aucune information supplémentaire à son sujet, mais cette dernière n'a pas manqué de ravir la communauté.Il se pourrait que la licence The Elder Scrolls accueille bien plus qu'un nouveau jeu ces prochaines années,. Aucun détail pour le moment, si ce n'est qu'elle a pour objectif d'être aussi importante que The Witcher, qui a permis à moult joueurs de (re)découvrir l'expérience proposée par CD Projekt cette année.Sachant que The Elder Scrolls 6 ne sortira pas de sitôt, il reste à savoir si la série est liée ou s'il est possible qu'elle arrive plus tôt. Nous aurons probablement quelques éléments de réponse dans les semaines à venir.Pour rappel, ce n'est pas le premier projet du genre de Bethesda, étant donné que nous avons appris, cet été, que le studio s'était associé avec Amazon pour créer une série basée sur la licence Fallout , elle est aussi remplie de potentielle.