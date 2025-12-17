The Elder Scrolls 6 : Voici enfin des nouvelles concrètes sur l'état du développement



le 17 décembre 2025 à 12h01 Publié par Corentin Rimbert le 17 décembre 2025 à 12h01

Sept ans après son annonce à l'E3, The Elder Scrolls 6 refait parler de lui. Todd Howard et son équipe brisent le silence pour rassurer les fans impatients. Le développement avance bien, mais Bethesda insiste sur la nécessité de prendre son temps pour ne pas décevoir.