La déception immense des joueurs après le final trompeur des Game Awards



le 12 décembre 2025 à 15h45 Publié par Corentin Rimbert le 12 décembre 2025 à 15h45

La cérémonie des Game Awards s'est achevée dans la confusion. Une mise en scène ambiguë a laissé croire à l'annonce tant attendue de The Elder Scrolls 6, avant de révéler un tout autre jeu. Retour sur ce moment qui a enflammé puis douché les espoirs des joueurs.