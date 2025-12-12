La déception immense des joueurs après le final trompeur des Game Awards

La cérémonie des Game Awards s'est achevée dans la confusion. Une mise en scène ambiguë a laissé croire à l'annonce tant attendue de The Elder Scrolls 6, avant de révéler un tout autre jeu. Retour sur ce moment qui a enflammé puis douché les espoirs des joueurs.
Il est difficile de croire que Geoff Keighley n'avait pas conscience de l'effet qu'il allait produire en choisissant ce décor précis pour l'annonce finale des Game Awards. La cérémonie venait de s'écouler, riche en révélations intéressantes comme Divinity
, Warlock
ou encore Star Wars: Fate of the Old Republic
. Pourtant, malgré ces annonces de qualité, un sentiment d'inachevé flottait dans l'air. Les spectateurs attendaient le fameux One More Thing, cette révélation massive qui clôture traditionnellement le spectacle
.
Un leurre visuel cruel pour les fans
Lorsque l'animateur a commencé à décrire le dernier jeu de la soirée, il se tenait devant une chaîne de montagnes imposante et brumeuse. Pour n'importe quel fan de RPG occidental, cette image a immédiatement déclenché un réflexe pavlovien
. Cela fait sept ans que Bethesda a dévoilé ce fameux teaser montrant des montagnes similaires, et depuis, le silence radio est total. Ajoutez à cela la présence physique de Todd Howard dans la salle, et l'équation semblait évidente pour des milliers de spectateurs : l'heure de The Elder Scrolls 6 était enfin venue
.
La chute de l'ascenseur émotionnel
L'excitation est montée en flèche l'espace de quelques secondes, les yeux s'écarquillant devant la perspective d'une nouvelle bande-annonce pour la série iconique. Malheureusement, la réalité a rapidement repris ses droits. Dès que les détails du gameplay ont été énoncés, le soufflé est retombé brutalement. Il ne s'agissait pas d'une épopée en Tamriel, mais de Highguard, un jeu de tir multijoueur en PvP
.
Une programmation qui pose question
Si Highguard
, qui était l'heureux élu, semble être un titre correct, sa position en tant que clôture de l'événement a été vivement critiquée
. Terminer une cérémonie de cette ampleur par un jeu de tir compétitif, juste après avoir suscité involontairement (ou non) l'espoir d'un mastodonte comme The Elder Scrolls, ressemble à une erreur de jugement
. Des titres mis en avant lors de la première partie, comme Star Wars: Fate of the Old Republic ou le nouveau Divinity auraient sans doute constitué des finales plus fédérateurs.
Reste à savoir si Geoff Keighley a simplement joué de malchance avec la direction artistique de ce trailer ou s'il s'agissait d'un clin d'œil malicieux envers la communauté
. Quoi qu'il en soit, la réaction du public est sans appel : l'ascenseur émotionnel a laissé des traces, et l'attente pour le prochain bébé de Bethesda continue
, plus douloureuse que jamais. Pour ce qui est d'Highguard, sa sortie est très rapide, puisque nous le découvrirons dès le 29 janvier prochain.
commentaires (2)
La negative hype de fou.
Je supprime gamewave de mon feed.
Oui même moi je me suis fait avoir quelques secondes, même si au fond je n'y croyais pas