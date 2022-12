The Elder Scrolls 6 : Todd Howard aimerait que la sortie se fasse « bientôt »

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Cela fait quatre ans et demi quea été annoncé par Bethesda, en même temps que Starfield, à l'occasion de l'E3 2018. Seulement, depuis, nous n'avons pas eu d'informations officielles, ou très peu, pendant que Starfield, lui, s'est révélé et a vu sa sortie être programmée pour la fin de l'année 2022, avant d'être repoussée à 2023. Lors de son lancement, cela fera donc cinq ans que le dernier jeu Bethesda aura vu le jour, avec Fallout 76.Todd Howard, producteur et développeur, est lui aussi impatient quant à, comme il l'a affirmé à l'occasion d'un podcast, riche en informations sur les productions de Bethesda. Lorsque le sujet a été évoqué, ce dernier explique, à propos de la sortie, qu'il aimerait que « ce soit bientôt » et qu'il a une « vague idée de la fenêtre de lancement ». Ce dernier ajoute, enfin, au sujet des cycles de développement particulièrement longs ces derniers temps : « J'aimerais qu'ils ne prennent pas autant de temps ».En effet, si les timings restent plus ou moins similaires, cela veut donc dire que(ce qui coïncide avec les maigres indices donnés par le studio), soit seize ans après la sortie de Skyrim. Si le temps peut paraître long pour la communauté, il l'est également pour Todd Howard. « Si je pouvais remonter le temps, je n'aurais jamais prévu d'attendre aussi longtemps (entre la sortie des jeux The Elder Scrolls) ».Toujours en pré-production au début de l'année , selon Bethesda,