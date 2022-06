The Elder Scrolls 6 n'est qu'en pré-production, Fallout 5 arrivera après

Oui, The Elder Scrolls VI est en pré-production et, vous savez, nous allons faire Fallout 5 après celui-là, donc notre ardoise est assez complète pour l'avenir pendant un certain temps. Nous avons aussi quelques autres projets que nous examinons de temps en temps.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Quelques jours après avoir révélé plus amplement Starfield , qui doit arriver au début de l'année 2023, Bethesda, par l'intermédiaire de. De ce fait, en plus de confirmer que Starfield était un jeu ambitieux, le plus massif jamais créé par la société, notamment grâce à la ville d'Atlantis, le producteur exécutif a expliqué dans les colonnes d' IGN la suite pour le studio.Nous apprenons donc que. C'est-à-dire qu'il reste encore une très grande part de travail à effectuer, et que. Cela n'est pas étonnant, puisque Bethesda a, très rarement, sorti deux jeux majeurs deux années de suite, même si les choses peuvent changer.. Le rachat par Microsoft pourrait cependant permettre aux équipes d'avancer plus vite sur ces deux projets.Annoncé en 2018,, ce qui ne manquera pas d'attrister les amateurs de la licence, qui espéraient malgré tout de nouvelles images lors de la conférence de Xbox et Bethesda, ce 12 juin. Il faudra se montrer patient avant d'en savoir plus sur le sujet. Très patient même.