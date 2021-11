The Elder Scrolls 6 sera une exclusivité PC et Xbox

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



, qui a été teasé à l'E3 2018 et ne s'est plus montré depuis, reste malgré tout très attendu, étant donné que Skyrim, le cinquième épisode, fête ses dix ans cette année. Malheureusement pour celles et ceux qui souhaitaient découvrir cette expérience sur l'une des consoles de Sony, Phil Spencer, le parton de la marque Xbox, a annoncé que The Elder Scrolls 6 ne sera pas jouable sur ces plateformes, puisqu'il sera exclusif à l'écosystème Microsoft, à savoir les PC sous Windows et les consoles Xbox.Même si ce dernier n'a pas textuellement dit que, c'est tout comme. Il a en effet expliqué, dans un entretien avec GQ , que ce choix n'était pas une sanction pour les autres plateformes, il croit d'ailleurs que celles-ci peuvent continuer à se développer,. En sachant que Starfield, prochaine production de Bethesda, sera exclusive à l'écosystème Microsoft, il n'est donc pas surprenant d'apprendre que The Elder Scrolls VI prend la même direction. À moins que Sony et Microsoft ne trouvent un accord, comme le laisse penser Phil Spencer.Pour rappel, si Starfield va sortir à la fin de l'année 2022,Nous avons cependant peu de chances de le voir sortir avant 2024, étant donné qu'il en était encore à sa phase de conception en juin dernier