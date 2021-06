The Elder Scrolls VI est en phase de conception selon Todd Howard

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Lors de l'E3 2021, Bethesda a publié une bande-annonce pour Starfield , ainsi qu'une date de sortie, mais n'a pas mentionné, autre production de Bethesda très attendue, annoncée en même temps que Starfield, en juin 2018. Et pour cause, si le RPG spatial a bien avancé dans son développement,En effet, même si « tout le monde travaille sur tout », Starfield reste le projet qui est privilégié, puisqu'il doit sortir en fin d'année 2022. Pour ce qui est de, il va falloir patienter, longtemps. Todd Howard, directeur du jeu et producteur chez Bethesda, a expliqué dans une interview avec le Telegraph Toutefois, nous apprenons que le moteur utilisé sera le Creation Engine 2, conçu pour Starfield et The Elder Scrolls VI, mais qui sera amélioré pour ce dernier, pour proposer, notamment, des « caractéristiques graphiques qui n'ont pas été vues dans Starfield ».Il semble que la patience soit de mise avant d'avoir un premier aperçu de, qui ne possède d'ailleurs toujours aucun nom. Étant donné que Starfield arrivera le 11 novembre 2022, nul doute que le retour de la franchise TES n'arrivera pas avant 2024, au plus tôt.