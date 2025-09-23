The Elder Scrolls 6 : Sa sortie serait plus proche qu'espéré, bientôt des informations ?

Plus de quatorze ans après Skyrim, l'attente autour de The Elder Scrolls 6 atteint des sommets. Un insider avance désormais une fenêtre de sortie beaucoup plus précise.
The Elder Scrolls 6 reste l'un des RPG les plus attendus de la décennie
. Depuis son annonce en 2018, Bethesda n'a pratiquement rien communiqué, laissant les fans dans l'expectative. Mais selon un rapport récent, l'attente pourrait toucher à sa fin plus tôt qu'on ne le pensait, pour le plus grand bonheur d'une communauté qui a vu Oblivion revenir sur le devant avec son remake.
Une sortie prévue pour 2027
Selon l'insider eXtas1s
, réputé dans le domaine de Xbox et déjà auteur de plusieurs révélations correctes par le passé, Bethesda Game Studios et Microsoft viseraient une sortie de The Elder Scrolls 6 en 2027
. Si cette prévision s'avère exacte, le RPG pourrait être lancé dans environ 27 mois, probablement à l'automne 2027
.
Cette estimation intervient alors que la communauté remarque que sept ans se sont déjà écoulés depuis l'annonce officielle
, soit autant de temps qu'entre Oblivion et Skyrim à l'époque. Une comparaison qui illustre à quel point l'attente devient interminable, même si entre temps Bethesda a travaillé sur d'autres choses, notamment Fallout 76 et Starfield
, lequel doit recevoir encore au moins un DLC.
Une révélation d'ici quelques mois ?
Si Bethesda planifie réellement une sortie en 2027, il paraît évident que la révélation officielle interviendra dès l'année prochaine
. L'événement le plus probable serait la conférence Xbox de juin 2026, un rendez-vous habituel pour les annonces majeures du constructeur.
Des rumeurs indiquent même qu'un trailer serait prêt depuis plusieurs mois
, renforçant l'idée d'un reveal imminent. L'occasion parfaite pour confirmer enfin le cadre du jeu, dont tout laisse à penser qu'il prendra place à Hammerfell (Lenclume en version française), avec la possibilité d'une seconde région explorée, Haute-Roche.
Comme toujours avec ce type de fuites, la prudence reste de mise. eXtas1s n'a pas un passif infaillible
et ces informations, même véridiques à l'instant T, peuvent évoluer en interne. Bethesda conserve un silence absolu sur le projet, renforçant l'aura de mystère qui l'entoure. Dans tous les cas, The Elder Scrolls 6 finira bien par se montrer
, mais il est possible que cela arrive assez tôt, avec une sortie d'ici deux ans, pour le plus grand bonheur de la communauté.
En attendant, vous pouvez toujours découvrir The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
, qui est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series et via le Game Pass. Vous pouvez également l'acheter tout en faisant des économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur les plateformes suivantes :
- PC
- Édition Standard → 40,99 € au lieu de 55 €, soit 25 % de réduction.
- Édition Deluxe → 38,49 € au lieu de 65 €, soit 41 % de réduction.
- PS5
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.
commentaires (2)
Franchement qui attend encore sa sortie ?
Il va sortir 10 ans plus tard depuis l'annonce
pas avant 2030 je pense ils vont essayer de faire monter la température comme GTA 6, ils l'ont annoncé bcp trop tot betesda