The Elder Scrolls 6 promet un monde bien plus vaste et vivant que Skyrim

Une simple remarque de Todd Howard sur la végétation du prochain The Elder Scrolls suffit à enflammer la communauté. Entre spéculations géographiques et prouesses techniques, ce détail végétal relance le débat sur la destination de votre future aventure.
C'est souvent dans les détails les plus insignifiants que les fans de la saga The Elder Scrolls trouvent matière à théoriser pendant des années. Alors que le sixième opus se fait attendre avec une patience qui force le respect, une récente interaction entre un créateur de contenu et Todd Howard, la figure de proue de Bethesda, a relancé la machine à rumeurs
. Tout est parti d'une initiative pour le moins originale du YouTuber Any Austin
, qui s'est lancé le défi de compter le nombre exact d'arbres présents dans The Elder Scrolls V: Skyrim
. Le résultat, obtenu après une analyse minutieuse des fichiers du jeu et des vérifications in-game, s'élève précisément à 46 430 arbres
. Un chiffre impressionnant pour l'époque, mais qui semble bien dérisoire face aux ambitions du studio pour la suite.
Une forêt d'indices pour les fans
Avant de révéler son décompte final, le vidéaste a posé la question à Todd Howard lui-même. Ce dernier, sans doute habitué à voir grand, avait estimé le nombre à environ 111 111, surestimant largement la densité forestière de Bordeciel. Mais la véritable information réside dans la suite de l'échange. Lorsqu'on lui a demandé si le prochain chapitre de la série ferait mieux, la réponse a été sans équivoque : « Plus… très certainement plus.
»
Cette confirmation, bien que techniquement prévisible compte tenu de l'évolution des moteurs graphiques depuis 2011, a eu l'effet d'une bombe chez les cartographes amateurs de Tamriel. Pourquoi ? Parce que la végétation est un indicateur géographique majeur
. Jusqu'à présent, la théorie dominante, appuyée par le teaser de 2018, plaçait l'action en Lenclume. Or, cette province est majoritairement connue pour ses vastes déserts, ses côtes rocheuses et ses environnements arides, peu propices à une densité sylvestre supérieure à celle des forêts de pins de Skyrim.
Val-Boisé ou Lenclume : la guerre des biomes
Cette déclaration redonne du crédit à une hypothèse concurrente ou complémentaire, celle du Val-Boisé
. Cette province du sud-ouest est le foyer des Bosmers et est réputée pour ses forêts gigantesques et ses villes mouvantes situées dans des arbres-migrants. Si The Elder Scrolls 6 doit surpasser Skyrim en nombre d'arbres, le Val-Boisé semble être le candidat idéal
. Cependant, les défenseurs de la théorie de Lenclume rappellent que cette région n'est pas uniquement constituée de dunes de sable. Elle abrite également des zones tropicales, des mangroves et des jungles denses le long de certaines frontières, ce qui pourrait justifier la remarque de Todd Howard sans invalider la localisation principale.
Qu'il s'agisse de jungles luxuriantes ou de forêts tempérées, il faudra encore attendre longtemps avant d'en avoir le cœur net. Malgré une annonce officielle il y a maintenant six ans, le jeu est encore loin d'être prêt
. Todd Howard a récemment précisé que le projet « progresse très bien »
, tandis que le directeur du design, Emil Pagliarulo, a récemment tempéré les ardeurs en expliquant que l'équipe prenait le temps nécessaire pour que le jeu soit à la hauteur des attentes démesurées du public.
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