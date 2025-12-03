The Elder Scrolls 6 est-il le jeu teasé par la fameuse sculpture de Geoff Keighley ?

The Elder Scrolls 6 n'est pas nominé dans la catégorie « Jeu le plus attendu » des Game Awards 2025. Mais alors que les démentis s'enchainent concernant la sculpture partagée par Goff Keighley, le sixième opus de la saga est-il le jeu évoqué ?
La cérémonie des Game Awards
est l'occasion de partager en avant-première de nouveaux extraits de gameplay ou des trailers de certains des jeux les plus attendus de ces prochaines années. Au milieu de Grand Theft Auto VI
, de The Witcher IV, de la suite de Cyberpunk 2077, du prochain God of War ou encore d'Half-Life 3
, un nom revient régulièrement chez les joueurs : The Elder Scrolls 6
. Or, de nombreux internautes pensent qu'il pourrait être présent à la cérémonie de Geoff Keighley.
Le titre de Bethesda caché derrière la sculpture la plus commentée de ces derniers jours ?
Pour rappel, l'animateur emblématique de la cérémonie de fin d'année a partagé il y a quelques jours sur X/Twitter une photo montrant une étrange sculpture
. Depuis sa publication, les théories de joueurs se sont enchaînées, voyant dans les éléments sculptés et dans la localisation de cette œuvre d'art des références à God of War et à Diablo IV. Mais deux de ces hypothèses ont été démenties, la première par le directeur de la franchise God of War et la seconde par Jason Schreier.
Face à ces révélations, une nouvelle spéculation a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Beaucoup sont alors persuadés que cette sculpture peut être en lien avec The Elder Scrolls 6 et que le titre sera présenté pour la première fois
pendant les Game Awards 2025.
Un célèbre insider révèle si The Elder Scrolls 6 sera présent aux Game Awards 2025
Cependant, Jason Schreier a répondu à cette nouvelle théorie sur ResetEra
. Lassé des trop nombreuses spéculations autour du titre de Bethesda, il a déclaré que : « Je le répète une dernière fois, parce que les gens deviennent incontrôlables. Non, la statue ne tease pas The Elder Scrolls 6.
» Il précise également qu'à partir de maintenant, il va « arrêter de répondre à ce sujet
».
Rappelons que The Elder Scrolls 6 a été annoncé il y a 7 ans et qu'il fait preuve d'une discrétion extrême depuis cette révélation. Si vous faites partie des impatients qui espéraient une nouvelle bande-annonce aux Game Awards 2025, vous risquez donc d'être déçus…
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