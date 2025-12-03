The Elder Scrolls 6 est-il le jeu teasé par la fameuse sculpture de Geoff Keighley ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 03 décembre 2025 à 14h11
The Elder Scrolls 6 n'est pas nominé dans la catégorie « Jeu le plus attendu » des Game Awards 2025. Mais alors que les démentis s'enchainent concernant la sculpture partagée par Goff Keighley, le sixième opus de la saga est-il le jeu évoqué ?
The Elder Scrolls 6 est-il le jeu teasé par la fameuse sculpture de Geoff Keighley ?
La cérémonie des Game Awards est l'occasion de partager en avant-première de nouveaux extraits de gameplay ou des trailers de certains des jeux les plus attendus de ces prochaines années. Au milieu de Grand Theft Auto VI, de The Witcher IV, de la suite de Cyberpunk 2077, du prochain God of War ou encore d'Half-Life 3, un nom revient régulièrement chez les joueurs : The Elder Scrolls 6. Or, de nombreux internautes pensent qu'il pourrait être présent à la cérémonie de Geoff Keighley. 

Le titre de Bethesda caché derrière la sculpture la plus commentée de ces derniers jours ?

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Pour rappel, l'animateur emblématique de la cérémonie de fin d'année a partagé il y a quelques jours sur X/Twitter une photo montrant une étrange sculpture. Depuis sa publication, les théories de joueurs se sont enchaînées, voyant dans les éléments sculptés et dans la localisation de cette œuvre d'art des références à God of War et à Diablo IV. Mais deux de ces hypothèses ont été démenties, la première par le directeur de la franchise God of War et la seconde par Jason Schreier. 

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Face à ces révélations, une nouvelle spéculation a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Beaucoup sont alors persuadés que cette sculpture peut être en lien avec The Elder Scrolls 6 et que le titre sera présenté pour la première fois pendant les Game Awards 2025. 

Un célèbre insider révèle si The Elder Scrolls 6 sera présent aux Game Awards 2025

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Cependant, Jason Schreier a répondu à cette nouvelle théorie sur ResetEra. Lassé des trop nombreuses spéculations autour du titre de Bethesda, il a déclaré que : « Je le répète une dernière fois, parce que les gens deviennent incontrôlables. Non, la statue ne tease pas The Elder Scrolls 6. » Il précise également qu'à partir de maintenant, il va « arrêter de répondre à ce sujet ».

Rappelons que The Elder Scrolls 6 a été annoncé il y a 7 ans et qu'il fait preuve d'une discrétion extrême depuis cette révélation. Si vous faites partie des impatients qui espéraient une nouvelle bande-annonce aux Game Awards 2025, vous risquez donc d'être déçus…
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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