The Elder Scrolls 6 : Ce message énigmatique de Xbox qui affole la communauté

L'attente autour de The Elder Scrolls 6 devient insoutenable pour les fans du RPG de Bethesda. Alors que le silence radio règne depuis des années, une récente interaction sur les réseaux sociaux de la part de Xbox vient de mettre le feu aux poudres, divisant la communauté entre espoir et scepticisme.
Cela fera huit ans, en juin prochain, que le successeur de Skyrim a été annoncé pour la première fois
. Une éternité dans le monde du jeu vidéo. Depuis ce fameux teaser montrant des paysages montagneux, Bethesda a maintenu un silence radio quasi total, ne dévoilant aucun média supplémentaire, et nous devons nous contenter de rares phrases pour avoir des nouvelles. Les fans, désespérés par ce manque d'informations, guettent le moindre signe de vie. C'est dans ce contexte tendu qu'une nouvelle interaction de Xbox a provoqué un énième débat, et quelques espoirs
.
Une petite phrase qui fait grand bruit
Tout est parti d'une discussion sur le réseau social X
, anciennement Twitter. Un utilisateur y exprimait son impatience, déclarant être « plus excité pour Forza Horizon 6 que pour GTA 6
». Ce message citait lui-même une publication de Xbox faisant la promotion de son prochain Developer Direct prévu pour le 22 janvier. C'est alors que le compte officiel de Xbox a répondu avec une phrase qui semble anodine mais qui a eu l'effet d'une bombe : « Une grande année pour les jeux se terminant par 6, cependant
».
Pour le grand public, cela pourrait n'être qu'une référence à la date de sortie de GTA 6, pour le moment prévue pour le 19 novembre, ou au titre Forza mentionné. Mais pour les inconditionnels de la saga de Bethesda, cette mention explicite du chiffre 6 a immédiatement été interprétée comme un clin d'œil à The Elder Scrolls 6
. Ils y voient une corrélation directe, espérant que l'année à venir apportera enfin des nouvelles concrètes.
Entre espoir et frustration sur les réseaux
La réaction ne s'est pas fait attendre sur Reddit
, véritable quartier général des fans en attente. Un fil de discussion affirmant que « ils nous taquinent
» a rapidement émergé. Les réponses oscillent entre l'excitation pure et la méfiance absolue, beaucoup craignant un simple troll de la part du gestionnaire de communauté.
D'accord, c'est un truc dingue à dire. Intéressant, peut-être que TES VI aura une bande-annonce plus tard cette année.
D'autres internautes, usés par l'attente, expriment une douleur presque palpable face à ce genre de communication ambiguë : « Mon Dieu, ça fait mal à lire. Cela pourrait véritablement être un petit indice, tout comme cela pourrait être absolument sans rapport avec TES. Quelle chose insensée à dire. Ils savent pertinemment ce qu'ils font.
Faut-il vraiment y croire ?
Il est crucial de prendre du recul face à cet emballement médiatique. Bien que l'espoir fasse vivre, la réalité industrielle est souvent plus pragmatique. Il est très peu probable que la personne en charge des réseaux sociaux de Xbox détienne des informations confidentielles sur le calendrier de sortie d'un projet aussi secret que The Elder Scrolls 6
. La majorité des développeurs travaillant sur le jeu ignorent eux-mêmes quand il sera révélé au monde, alors imaginer qu'un community manager puisse le teaser ainsi relève de l'utopie. D'autant plus que l'équipe a précisé, il y a quelques semaines, qu'elle prendra le temps qu'il faut pour sortir le jeu.
Si cette déclaration émanait d'un cadre exécutif comme Phil Spencer, l'analyse serait différente et il serait temps de monter dans le train de la hype. Ici, il s'agit vraisemblablement d'une tentative d'engagement social pour surfer sur les discussions actuelles
. Néanmoins, pour une communauté affamée depuis près d'une décennie, la moindre lueur d'espoir, aussi infime soit-elle, suffit à raviver la flamme de la passion.
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