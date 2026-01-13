The Elder Scrolls 6 : Ce message énigmatique de Xbox qui affole la communauté



le 13 janvier 2026 à 11h19 Publié par Corentin Rimbert le 13 janvier 2026 à 11h19

L'attente autour de The Elder Scrolls 6 devient insoutenable pour les fans du RPG de Bethesda. Alors que le silence radio règne depuis des années, une récente interaction sur les réseaux sociaux de la part de Xbox vient de mettre le feu aux poudres, divisant la communauté entre espoir et scepticisme.