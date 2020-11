The Elder Scrolls 6 a très peu de chance d'être une exclusivité Xbox selon Todd Howard

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Nous apprenions, à la fin du mois de septembre, le rachat de ZeniMax Media, maison-mère de Bethesda notamment, par Microsoft , ce qui n'a pas manqué d'interpeller de nombreuses personnes, tant l'annonce a été surprenante. Les deux sociétés se sont depuis exprimées à plusieurs reprises, indiquant par exemple que cela n'allait pas changer la façon de faire des développeurs, et que Bethesda resterait éditeur de ses jeux. Les studios concernés par ce rachat auront tout de même plus de moyens pour donner vie à leurs projets.a récemment été interviewé par GamesIndustry , et s'est entre autres exprimé sur l'importance qu'aura ce rachat sur certaines licences majeures et une potentielle exclusivité Xbox. Le producteur exécutif de Bethesda explique que. Leur vision du développement de l'industrie est « similaire », expliquant que le partenariat entre Microsoft et Bethesda pourrait tout de même s'intensifier avec le lancement de Starfield et The Elder Scrolls VI . Ces derniers arriveront par ailleurs dans le Xbox Game Pass dès leur lancement.Néanmoins, nous apprenons que le deal ne sera finalisé que l'année prochaine, et certains points ne sont pas encore fixés.. Concernant l'un des jeux les plus attendus de ces prochaines années, discret depuis plus de deux ans,, ce dernier affirme qu'il est « difficile d'imaginer » ne pas le lancer sur plusieurs plateformes. Si l'exclusivité Xbox est, semble-t-il, écartée,