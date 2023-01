Les joueurs se disent prêts à sacrifier la qualité visuelle pour des temps de développement plus courts

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Comme vous le savez probablement déjà, développer un jeu demande énormément de temps. Ainsi, généralement, les studios de développement travaillent sur un titre pendant plusieurs années, voire de nombreuses années. À titre d'exemple, nous pourrions ainsi citerqui a été annoncé lors de l'E3 2018, soit en même temps queLes joueurs et les joueuses sont donc habitués à devoir attendre un long moment avant de pouvoir mettre la main sur un jeu. Or, ces derniers se disent prêts à faire quelques concessions :. C'est en tout cas ce que démontre un récent sondage sur RestEra.Les résultats de celui-ci sont les suivants : 56,1 % des votants sont pour tandis que 19,6 % désirent que les développeurs prennent plus de temps, car ils jugent que « certains jeux fonctionnent approximativement à leur sortie ». 24,3 % des joueurs et des joueuses ayant voté se disent satisfaits des temps de développement actuels. En outre, de nombreuses personnes ont laissé un commentaire sur ce sondage, qui est plutôt intéressant vous en conviendrez certainement.Pour rappel, en juin 2022, nous apprenions que The Elder Scrolls 6 n'était encore qu'en pré-production . De ce fait, cela laisse penser que le soft ne débarquera pas avant 2025, au plus tôt.