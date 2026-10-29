Le vrai nom de The Elder Scrolls 6 aurait fuité avant son annonce (le mois prochain ?)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 octobre 2026 à 18h35
Quinze ans après la sortie de Skyrim, Bethesda s'apprêterait enfin à dévoiler The Elder Scrolls 6. Selon de récentes fuites, le jeu porterait le sous-titre Sentinel et nous ramènerait sur les terres de Hammerfell. Une annonce officielle serait prévue dès le mois prochain, bien que son contenu reste limité.
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Le vrai nom de The Elder Scrolls 6 aurait fuité avant son annonce (le mois prochain ?)

L'attente interminable des fans de la saga fantastique de Bethesda pourrait bientôt prendre fin. Selon un récent rapport publié par The Verge, média habituellement très fiable, le studio américain prévoirait de faire une annonce majeure concernant The Elder Scrolls 6 dès le mois prochain. Cette révélation coïnciderait symboliquement avec le quinzième anniversaire de la sortie du légendaire Skyrim, marquant ainsi une étape cruciale pour l'avenir de la franchise.

Un sous-titre très attendu et un retour aux sources

tes6

Le nom officiel du projet serait The Elder Scrolls 6: Sentinel. Ce sous-titre, murmuré depuis plusieurs mois par la communauté, semble se confirmer. Les joueurs les plus attentifs avaient d'ailleurs remarqué des indices troublants, notamment lorsque la nouvelle directrice de la branche Xbox, Asha Sharma, avait publié un message contenant huit astérisques, correspondant parfaitement au mot Sentinel. De plus, ce terme avait déjà été discrètement intégré dans Starfield, laissant supposer un teasing habile de la part des développeurs.

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Miniature vidéo

Une annonce au contenu étonnamment limité

skyrim

Si l'annonce d'un titre officiel est une excellente nouvelle, les informations supplémentaires risquent de se faire rares. Seul le nom final sera communiqué le mois prochain, laissant dans l'ombre les détails concernant le scénario complet, la date de sortie ou encore l'exclusivité potentielle sur les consoles Xbox. Cette décision peut paraître surprenante, d'autant plus que le jeu a récemment fait l'objet de nombreuses démonstrations en interne. Des séquences de gameplay auraient même été présentées à la direction de Xbox, prouvant que le développement a franchi un cap significatif.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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