Le vrai nom de The Elder Scrolls 6 aurait fuité avant son annonce (le mois prochain ?)

Quinze ans après la sortie de Skyrim, Bethesda s'apprêterait enfin à dévoiler The Elder Scrolls 6. Selon de récentes fuites, le jeu porterait le sous-titre Sentinel et nous ramènerait sur les terres de Hammerfell. Une annonce officielle serait prévue dès le mois prochain, bien que son contenu reste limité.

L'attente interminable des fans de la saga fantastique de Bethesda pourrait bientôt prendre fin. Selon un récent rapport publié par The Verge, média habituellement très fiable, le studio américain prévoirait de faire une annonce majeure concernant The Elder Scrolls 6 dès le mois prochain. Cette révélation coïnciderait symboliquement avec le quinzième anniversaire de la sortie du légendaire Skyrim, marquant ainsi une étape cruciale pour l'avenir de la franchise.

Un sous-titre très attendu et un retour aux sources

Le nom officiel du projet serait The Elder Scrolls 6: Sentinel. Ce sous-titre, murmuré depuis plusieurs mois par la communauté, semble se confirmer. Les joueurs les plus attentifs avaient d'ailleurs remarqué des indices troublants, notamment lorsque la nouvelle directrice de la branche Xbox, Asha Sharma, avait publié un message contenant huit astérisques, correspondant parfaitement au mot Sentinel. De plus, ce terme avait déjà été discrètement intégré dans Starfield, laissant supposer un teasing habile de la part des développeurs.

Ce nouvel opus devrait se dérouler dans la région de Hammerfell, une contrée que les joueurs de la licence connaissent bien pour l'avoir explorée dans The Elder Scrolls 2: Daggerfall, The Elder Scrolls Adventures: Redguard, et plus récemment dans le jeu multijoueur The Elder Scrolls Online. L'intrigue promet d'être profondément ancrée dans la mythologie de cet univers.

Une annonce au contenu étonnamment limité

Si l'annonce d'un titre officiel est une excellente nouvelle, les informations supplémentaires risquent de se faire rares. Seul le nom final sera communiqué le mois prochain, laissant dans l'ombre les détails concernant le scénario complet, la date de sortie ou encore l'exclusivité potentielle sur les consoles Xbox. Cette décision peut paraître surprenante, d'autant plus que le jeu a récemment fait l'objet de nombreuses démonstrations en interne. Des séquences de gameplay auraient même été présentées à la direction de Xbox, prouvant que le développement a franchi un cap significatif.

Même s'il va encore falloir patienter, les joueurs et amoureux de la licence n'ont jamais été aussi proches d'avoir de nouvelles informations concernant TES6, huit ans après son annonce.