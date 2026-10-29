The Duskbloods annonce, sans surprise, un report, avec une fenêtre de lancement vague

FromSoftware a, récemment, annoncé que The Duskbloods n'arrivera finalement pas cette année, car sa sortie est repoussée.

Annoncé il y a de cela plusieurs mois, The Duskbloods a su attiser la curiosité des joueurs, mais est resté très discret ces derniers temps. Si le titre de FromSoftware était prévu pour cette année 2026 jusqu'à présent, le studio vient d'annoncer un changement de plan important : The Duskbloods arrivera finalement en 2027 et est victime d'un report.

The Duskbloods repousse sa sortie à 2027

C'est via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu que le studio de développement FromSoftware a annoncé la mauvaise nouvelle, qui n'est pas si surprenante que cela : The Duskbloods ne se rendra pas disponible en cette année, mais plutôt en 2027.

Alors que le développement de The Duskbloods est à l'étape finale d'ajustements, nous avons pris la décision de reporter la fenêtre de lancement à 2027.

Malheureusement, les développeurs n'ont donné que cette fenêtre de lancement, qui se veut assez vague, et n'ont pas apporté de plus amples précisions à ce propos. Évidemment, le studio a présenté ses excuses et a remercié la communauté pour sa patience : « Nous présentons nos excuses aux joueurs qui attendaient avec bienveillance la sortie de ce titre et vous remercions pour votre patience et votre soutien ».

While development of "The Duskbloods" is at the final adjustment stage, we have made the decision to move the launch window to 2027. We apologize to players who have been kindly awaiting the release of this title and thank you for your patience and support. https://t.co/U9941Mgkyw — The Duskbloods (@TheDuskbloods) October 29, 2026

Le développement de The Duskbloods est « à l'étape finale d'ajustements »

Pour autant, FromSoftware a tout de même précisé que le développement de The Duskbloods est bien avancé, étant donné que nous pouvons lire les mots suivants : « Le développement de The Duskbloods est à l'étape finale d'ajustements ». Des propos plutôt encourageants. Pour autant, et comme vous l'aurez compris, il va falloir faire preuve d'un peu plus de patience avant de pouvoir essayer The Duskbloods.

Rappelons, en guise de conclusion, que The Duskbloods doit débarquer au cours de l'année 2027 sur Nintendo Switch 2, et ce, en exclusivité.