The Duskbloods annonce, sans surprise, un report, avec une fenêtre de lancement vague

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 octobre 2026 à 15h34
FromSoftware a, récemment, annoncé que The Duskbloods n'arrivera finalement pas cette année, car sa sortie est repoussée.
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The Duskbloods annonce, sans surprise, un report, avec une fenêtre de lancement vague

Annoncé il y a de cela plusieurs mois, The Duskbloods a su attiser la curiosité des joueurs, mais est resté très discret ces derniers temps. Si le titre de FromSoftware était prévu pour cette année 2026 jusqu'à présent, le studio vient d'annoncer un changement de plan important : The Duskbloods arrivera finalement en 2027 et est victime d'un report.

The Duskbloods repousse sa sortie à 2027

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C'est via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu que le studio de développement FromSoftware a annoncé la mauvaise nouvelle, qui n'est pas si surprenante que cela : The Duskbloods ne se rendra pas disponible en cette année, mais plutôt en 2027.

Alors que le développement de The Duskbloods est à l'étape finale d'ajustements, nous avons pris la décision de reporter la fenêtre de lancement à 2027.

Malheureusement, les développeurs n'ont donné que cette fenêtre de lancement, qui se veut assez vague, et n'ont pas apporté de plus amples précisions à ce propos. Évidemment, le studio a présenté ses excuses et a remercié la communauté pour sa patience : « Nous présentons nos excuses aux joueurs qui attendaient avec bienveillance la sortie de ce titre et vous remercions pour votre patience et votre soutien ». 

Le développement de The Duskbloods est « à l'étape finale d'ajustements »

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Pour autant, FromSoftware a tout de même précisé que le développement de The Duskbloods est bien avancé, étant donné que nous pouvons lire les mots suivants : « Le développement de The Duskbloods est à l'étape finale d'ajustements ». Des propos plutôt encourageants. Pour autant, et comme vous l'aurez compris, il va falloir faire preuve d'un peu plus de patience avant de pouvoir essayer The Duskbloods.

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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