The Duskbloods dévoile les dates de son test réseau fermé

Nintendo et FromSoftware ont partagé les dates pour le test réseau fermé de The Duskbloods.

Lors du Nintendo Direct du 9 juin 2026, FromSoftware avait indiqué que The Duskbloods allait prochainement profiter d'un test réseau fermé, sans pour autant dévoiler de plus amples précisions à ce sujet. C'est, désormais, chose révolue car les dates du test réseau fermé de The Duskbloods ont été révélées.

The Duskbloods annonce des dates pour son test réseau fermé

En effet, c'est grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de Nintendo France que nous en savons plus à propos du test réseau fermé de The Duskbloods. Ainsi, Nintendo et FromSoftware ont indiqué que le test réseau fermé de The Duskbloods aura lieu du 21 au 24 août 2026 sur Nintendo Switch 2. Pour être plus précis, il y a des tranches horaires spécifiques, c'est-à-dire les suivantes :

Le 21 août, de 12h à 16h.

Le 22 août, de 04h à 8h et de 20h à 00h.

Le 23 août, de 12h à 16h.

Le 24 août, de 04h à 08h.

Ce sont donc des sessions de 4 heures qui seront proposées à la communauté. Pour autant, il va falloir patienter encore un peu pour candidater au test réseau fermé de The Duskbloods.

Une date pour candidater au test réseau fermé de The Duskbloods

Comme indiqué sur le compte Twitter/X de Nintendo France, les joueurs et les joueuses pourront s'inscrire au test réseau fermé de The Duskbloods à partir du 22 juillet 2026. Évidemment, et comme toujours, poser sa candidature pour ce test de The Duskbloods ne signifie pas nécessairement que vous serez sélectionné pour y participer.

Le test réseau fermé de The Duskbloods sur Nintendo Switch 2 aura lieu aux dates indiquées ci-dessous.



Pour déposer votre candidature, rendez-vous sur le site officiel du test à partir du 22 juillet : https://t.co/1c4kMAI15x pic.twitter.com/Wq8e6ueZ2i — Nintendo France (@NintendoFrance) July 15, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que The Duskbloods est attendu sur Nintendo Switch 2. Aucune date de sortie précise n'a été communiquée à ce jour.