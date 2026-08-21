FromSoftware (The Duskbloods) n'abandonne pas les jeux solo

Hidetaka Miyazaki a laissé entendre que FromSoftware n'est pas prêt à fermer la porte aux jeux solo.

Avec la sortie prochaine de The Duskbloods sur Nintendo Switch 2, et le lancement en 2025 d'Elden Ring: Nightreign, FromSoftware s'est concentré sur des jeux multijoueur, ces dernières années. Toutefois, comme expliqué par Hidetaka Miyazaki, ceci est « un hasard » et FromSoftware a toujours un grand intérêt pour les jeux solo.

Miyazaki s'exprime sur les dernières sorties de FromSoftware

C'est au cours d'une récente interview avec les journalistes d'IGN qu'Hidetaka Miyazaki a prononcé quelques mots concernant les derniers jeux de FromSoftware, c'est-à-dire The Duskbloods et Elden Ring: Nightreign, qui comportent une forte dimension multijoueur. Miyazaki explique ainsi que la sortie successive de deux titres n'était pas forcément prévue ainsi :

En ce qui concerne [Elden Ring] Nightreign, c'est drôle parce qu'il n'y a jamais vraiment eu de grand projet prévoyant que ces deux jeux [Nightreign et The Duskbloods] sortiraient l'une après l'autre. Je veux dire, c'est un directeur différent, mais ces deux idées se sont simplement retrouvées être des jeux multijoueur. Ce n'est pas nécessairement une grande révélation indiquant que c'est la direction que nous comptons prendre à l'avenir [...] C'est simplement quelque chose qui s'est déroulé ainsi par hasard.

De ce fait, il ne faut pas s'attendre à ce que les prochaines productions vidéoludiques de FromSoftware disposent forcément d'une dimension multijoueur, d'autant plus que le studio est toujours intéressé par les jeux solo.

We talked to FromSoftware president and The Duskbloods director Hidetaka Miyazaki after a hands-on preview and he shared many of the ideas behind his games and where the team goes from here. https://t.co/Ocy56HGnjX pic.twitter.com/JyqqtB0jpz — IGN (@IGN) August 20, 2026

FromSoftware a toujours un vif intérêt pour les jeux solo

Hidetaka Miyazaki a tenu à rassurer les joueurs et les joueuses en spécifiant que FromSoftware n'en a pas terminé avec les jeux solo : « Nous continuons également à mettre fortement l'accent sur le contenu solo ». D'ailleurs, l'objectif principal du studio est de réaliser des jeux « auquel on a envie de jouer » :

Au final, notre motivation, c'est toujours simplement de créer un jeu auquel on a envie de jouer, quelque chose qu'on avait envie de réaliser depuis longtemps.

Ainsi, il se peut qu'après The Duskbloods, FromSoftware se penche sur le développement d'un jeu solo. Évidemment, à ce stade, il ne s'agit que d'une spéculation. Le studio est actuellement occupé avec The Duskbloods, qui a eu le droit à un test réseau fermé et qui doit débarquer au cours de cette année 2026.