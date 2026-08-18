The Duskbloods : Le nouveau jeu de FromSoftware dévoile ses 14 classes en avance

Alors que FromSoftware prépare le premier test réseau de The Duskbloods, une fuite massive vient de révéler les quatorze classes jouables. Ce titre exclusif à la Nintendo Switch 2 promet une ambiance sombre et sanglante, bien plus macabre que les précédentes œuvres du studio japonais.

Le très attendu The Duskbloods de FromSoftware n'a peut-être pas encore capté toute l'attention médiatique d'un Elden Ring, principalement en raison de son statut très particulier. Le jeu est en effet une exclusivité de la Nintendo Switch 2 (pour le moment), ce qui le réserve pour l'instant à un public bien précis. Les premiers tests vont d'ailleurs être lancés, et devraient confirmer une information qui vient de fuiter via les données du jeu, concernant les différentes classes.

Une fuite massive avant le test réseau

Selon une récente mise à jour des données, repérée par des datamineurs (via Dark Soku), pas moins de quatorze noms de classes ont été découverts avant même le lancement officiel des phases de test. Chaque profil s'accompagne d'une description détaillée, confirmant l'orientation extrêmement sombre et sanglante de cette nouvelle production.

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Les quatorze profils jouables révélés

Voici la liste complète des personnages que les joueurs pourront potentiellement incarner, révélant un univers torturé et fascinant :

Mange-Sang, Walter → L'unique survivant d'un clan éteint de chasseurs de sang rare, qui a sombré dans la folie après avoir bu le sang de sa propre sœur.

→ L'unique survivant d'un clan éteint de chasseurs de sang rare, qui a sombré dans la folie après avoir bu le sang de sa propre sœur. Guillotine, Gillian → Un bourreau de l'Inquisition portant une immense lame sur son dos, en pleine mutation à force d'exposition au sang.

Un bourreau de l'Inquisition portant une immense lame sur son dos, en pleine mutation à force d'exposition au sang. Pourriture, Veronica → Une nonne aveugle abandonnée qui s'inflige des blessures pour propager des cloques sanglantes, faisant pourrir tout ce qu'elle touche.

→ Une nonne aveugle abandonnée qui s'inflige des blessures pour propager des cloques sanglantes, faisant pourrir tout ce qu'elle touche. Percé de Clous, Sebastian → Un saint fanatique qui s'enfonce des clous en argent dans le corps pour utiliser son sang comme catalyseur de miracles.

→ Un saint fanatique qui s'enfonce des clous en argent dans le corps pour utiliser son sang comme catalyseur de miracles. Porteur de Cercueil, Maurice → Un ramasseur de cadavres qui nourrit une monstruosité boueuse enfermée dans le cercueil en fer qu'il transporte.

Un ramasseur de cadavres qui nourrit une monstruosité boueuse enfermée dans le cercueil en fer qu'il transporte. Déchiré, Oscar → Un taxidermiste dément qui coud la chair de diverses bêtes directement sur son propre corps pour se renforcer au combat.

Un taxidermiste dément qui coud la chair de diverses bêtes directement sur son propre corps pour se renforcer au combat. Foule-Boue, Ulan → Une guerrière aux jambes surhumaines dont les chevilles crachent un sang toxique créant des marécages empoisonnés.

→ Une guerrière aux jambes surhumaines dont les chevilles crachent un sang toxique créant des marécages empoisonnés. Éteins-Chandelle, Isabel → Une ancienne serveuse capable de matérialiser des ombres pour y piéger et drainer le sang de ses ennemis.

→ Une ancienne serveuse capable de matérialiser des ombres pour y piéger et drainer le sang de ses ennemis. Éventreur, Randolph → Un soldat d'assaut équipé d'un mécanisme de vol et d'une lance massive, capable de déclencher des attaques dévastatrices.

→ Un soldat d'assaut équipé d'un mécanisme de vol et d'une lance massive, capable de déclencher des attaques dévastatrices. Observateur de Chair, Yuri → Un hérétique s'étant coupé les paupières, capable de faire exploser ses cibles de l'intérieur par un simple regard.

Un hérétique s'étant coupé les paupières, capable de faire exploser ses cibles de l'intérieur par un simple regard. Couronne de Cendres, Camilla → Une jeune fille utilisant des cendres de sang pour pétrifier et cristalliser ses adversaires avant de les briser.

Une jeune fille utilisant des cendres de sang pour pétrifier et cristalliser ses adversaires avant de les briser. Évangile de Rouille, Baldur → Un ancien prêtre ayant la bouche remplie de ferraille, dont chaque prière recrache une brume de sang mortelle.

→ Un ancien prêtre ayant la bouche remplie de ferraille, dont chaque prière recrache une brume de sang mortelle. Limon Crépusculaire, Elsa → Une femme atteinte d'une maladie terminale dont le corps se transforme en boue sanglante pour esquiver et empoisonner.

→ Une femme atteinte d'une maladie terminale dont le corps se transforme en boue sanglante pour esquiver et empoisonner. Premier Éclat, Ombre Sans Nom → Une masse de chair imparfaite et maudite, capable d'imiter les techniques de toutes les lignées de sang.

Chaque personnage semble posséder une histoire glaçante et chaotique, lui offrant un background profond. La sélection semble bien plus approfondie et morbide que ce que le studio a pu proposer par le passé.

Il est simplement regrettable que The Duskbloods soit pour le moment cantonné à la Nintendo Switch 2. Un portage sur les consoles de salon serait accueilli à bras ouverts par la communauté de FromSoftware. Aucune date de sortie n'a été révélée pour le moment.