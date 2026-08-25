The Duskbloods donne des précisions sur son système de matchmaking classé

La dimension multijoueur de The Duskbloods inquiète certains joueurs, notamment concernant la création des groupes. Le réalisateur du titre a évoqué ce détail dans une récente interview.

Contrairement aux autres jeux de FromSoftware, The Duskbloods met l'accent sur le multijoueur en permettant à plusieurs héros de venir à bout d'une même menace. Mais ce détail inquiète de nombreux joueurs. En effet, un écart de niveau trop important peut survenir entre les joueurs présents dès le lancement et les nouveaux venus, ce qui peut conduire à des combats déséquilibrés.

Lors d'un entretien avec les journalistes d'IGN, le réalisateur Hidetaka Miyazaki s'est attardé sur ce point en évoquant notamment le système de matchmaking utilisé dans The Duskbloods.

Garantir des associations équitables mais aussi permettre la création de groupes avec des écarts de niveau

Le réalisateur s'est montré rassurant en indiquant dans un premier temps que le matchmaking veillerait à associer des joueurs de même niveau. Les héros vétérans seront donc en équipe avec des joueurs confirmés tandis que les nouveaux joueurs apprendront ensemble. Toutefois, une option est envisagée pour créer des groupes réunissant des joueurs confirmés et des débutants. D'ailleurs, lors de ces groupes incluant des différences de niveaux, des événements uniques pourraient se déclencher.

Nous espérons que cela attirera les joueurs dans un premier temps : ils pourront apprécier le jeu pour ce qu'il est, ainsi que son histoire et son univers. Ensuite, s'ils souhaitent progresser dans les matchs, ils auront également la possibilité de le faire.

Si cela peut rassurer la communauté, Hidetaka Miyazaki ajoute une précision importante : ces éléments ne seront pas disponibles au lancement de The Duskbloods. Pour l'heure, l'équipe de développement réfléchit encore à ces propositions et pourrait les intégrer après la sortie.

L'expérience multijoueur adaptée à tous dans The Duskbloods, mais après le lancement du titre

Ces pistes de réflexion sont un point important pour garantir le succès de The Duskbloods. Mais le réalisateur est confiant et souhaite créer une expérience qui convienne à tous.

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Il ajoute que « nous voulons que l'expérience soit positive pour les deux parties : que les vétérans aient le sentiment d'apporter quelque chose aux nouveaux venus, et que ces derniers se sentent acceptés et prennent du plaisir à jouer avec les autres. Il s'agit d'éviter qu'ils ne se retrouvent séparés au point de ne plus vouloir interagir entre eux ».

Rappelons que The Duskbloods est une exclusivité de la Nintendo Switch 2 et que le titre ne possède pas encore de date de sortie, mais il doit sortir en 2026.