Ubisoft continue sa stratégie avec 55 licenciements en Suède



le 13 janvier 2026 à 16h01 Publié par Corentin Rimbert le 13 janvier 2026 à 16h01

La crise se poursuit chez l'éditeur français. Ubisoft annonce le départ de 55 employés au sein de ses studios suédois, Massive Entertainment et Ubisoft Stockholm. Cette décision s'inscrit dans un plan d'économie global, bien que le développement de The Division 3 reste une priorité affichée.