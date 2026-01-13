Ubisoft continue sa stratégie avec 55 licenciements en Suède

La crise se poursuit chez l'éditeur français. Ubisoft annonce le départ de 55 employés au sein de ses studios suédois, Massive Entertainment et Ubisoft Stockholm. Cette décision s'inscrit dans un plan d'économie global, bien que le développement de The Division 3 reste une priorité affichée.
L'industrie du jeu vidéo traverse une période tumultueuse depuis plusieurs années et Ubisoft ne fait malheureusement pas exception à la règle. L'éditeur français vient de confirmer une nouvelle réduction d'effectifs touchant spécifiquement ses antennes suédoises, marquant une étape supplémentaire dans sa stratégie de réduction des coûts.
Une coupe drastique chez Massive et Ubisoft Stockholm
C'est un coup dur pour les équipes scandinaves. Ubisoft a officialisé la suppression de 55 postes répartis entre Massive Entertainment et Ubisoft Stockholm
(via GamesIndustry
). Cette décision intervient peu de temps après la clôture d'un programme de départs volontaires initié l'année dernière. Si ce dispositif a enregistré quelques inscriptions, la direction a estimé que des « étapes supplémentaires
» étaient impératives suite à une « cartographie de la future feuille de route
» des studios.
Selon un mail interne, ces licenciements ne sont nullement liés à des problèmes de performance individuelle des employés concernés. La direction insiste sur le fait que « l'orientation à long terme des studios reste inchangée
». Il s'agit ici d'une logique purement économique visant à rationaliser les coûts de production dans un contexte global particulièrement tendu pour le géant français, qui cherche à rassurer ses investisseurs et à optimiser ses ressources
.
Quel impact sur The Division 3 ?
C'est la question qui brûle les lèvres des fans de la franchise. Rassurez-vous, malgré cette réduction de la force de travail, les projets phares ne semblent pas menacés, du moins sur le papier. Massive Entertainment continuera de piloter la franchise The Division. Le développement de The Division 3
se poursuit activement, tout comme celui du mode d'extraction Survivors pour The Division 2
. Le prochain épisode s'annonce d'ailleurs comme « monstrueux »
.
Bien qu'aucune image n'ait encore été dévoilée au grand public, la confiance semble de mise en interne. Outre ces titres, les studios suédois travaillent sur un « projet technologique innovant non annoncé
» et conserveront un rôle central dans l'évolution du moteur graphique Snowdrop ainsi que sur l'infrastructure Ubisoft Connect.
Une restructuration globale et douloureuse
Il ne s'agit malheureusement pas d'un événement isolé. Ubisoft est en mode « économie de guerre
» depuis trois ans, annulant de multiples projets et se séparant de centaines de collaborateurs à travers le monde. Rien que la semaine dernière, le studio mobile Ubisoft Halifax a fermé ses portes, entraînant la perte de 71 emplois. En octobre, c'était le développeur RedLynx, créateur de la série Trials, qui voyait 60 postes disparaître.
L'entreprise est actuellement en pleine mutation, cherchant à se réorganiser en nouvelles unités d'affaires. Au total, ce sont 1 500 personnes qui ont été licenciées chez Ubisoft l'an dernier
. Cette transformation fait suite à un investissement majeur de Tencent dans une nouvelle entité, Vantage Studios
, qui devrait abriter les franchises clés comme Assassin's Creed ou Rainbow Six. Une période de transition complexe qui laisse de nombreux employés dans l'incertitude quant à la stabilité de leurs postes à moyen terme.
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