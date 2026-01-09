The Division 3 devrait être « monstrueux » et les développeurs espèrent un succès à la hauteur du premier

Le producteur exécutif de la franchise a, récemment, parlé de The Division 3, qui s'annonce « monstrueux ».

The Division 3 devrait être « monstrueux »

The Division 3 est en cours de production. Ce n'est pas un secret. Cela a été annoncé. Ça s'annonce monstrueux. Je ne peux pas vraiment en dire plus, mais ici, chez Massive [Entertainment], nous travaillons d'arrache-pied sur quelque chose qui, je pense, aura un impact aussi important que The Division 1.

The Division 3 semble encore assez loin

Cela fait de nombreuses années maintenant que les joueurs et les joueuses attendent d'en savoir plus et surtout de voir, qui est actuellement en développement. Encore très mystérieux,En effet, la licence The Division a fait une apparition lors du New Game+ Showcase, qui a eu lieu le jeudi 8 janvier dernier. Si le spin-off The Division Resurgence à destination du mobile a été mentionné,. Ainsi,Ainsi, et comme vous l'aurez compris,, sorti en 2016 sur diverses plateformes. Pour autant, il va très certainement falloir patienter un moment avant de vérifier cela, manette en main.Comme vous le savez probablement déjà, Ubisoft et Massive Entertainment n'ont pas dévoilé de date ni même de fenêtre de sortie pour. D'après Tom Henderson, qui a partagé cette information au début de l'année 2025, ce nouvel opus The Division pourrait n'arriver qu'en 2027, au plus tôt. Et encore, cela n'est pas sûr.Le studio de développement et l'éditeur en charge denous en diront plus à l'avenir et nous serons, bien évidemment, au rendez-vous pour vous tenir informés. Affaire à suivre donc...