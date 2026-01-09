The Division 3 devrait être « monstrueux » et les développeurs espèrent un succès à la hauteur du premier

Le producteur exécutif de la franchise a, récemment, parlé de The Division 3, qui s'annonce « monstrueux ».
Cela fait de nombreuses années maintenant que les joueurs et les joueuses attendent d'en savoir plus et surtout de voir The Division 3
, qui est actuellement en développement. Encore très mystérieux, The Division 3 a tout de même refait parler de lui, il y a très peu de temps, et les nouvelles sont plutôt bonnes
.
The Division 3 devrait être « monstrueux »
En effet, la licence The Division a fait une apparition lors du New Game+ Showcase, qui a eu lieu le jeudi 8 janvier dernier. Si le spin-off The Division Resurgence à destination du mobile a été mentionné, quelques mots à propos de The Division 3 ont également été prononcés
. Ainsi, le producteur exécutif de la série, Julian Gerighty, a indiqué que ce troisième opus The Division serait « monstrueux »
:
The Division 3 est en cours de production. Ce n'est pas un secret. Cela a été annoncé. Ça s'annonce monstrueux. Je ne peux pas vraiment en dire plus, mais ici, chez Massive [Entertainment], nous travaillons d'arrache-pied sur quelque chose qui, je pense, aura un impact aussi important que The Division 1.
Ainsi, et comme vous l'aurez compris, Massive Entertainment espère vivement que The Division 3 sera aussi marquant que le premier opus de la licence
, sorti en 2016 sur diverses plateformes. Pour autant, il va très certainement falloir patienter un moment avant de vérifier cela, manette en main.
The Division 3 semble encore assez loin
Comme vous le savez probablement déjà, Ubisoft et Massive Entertainment n'ont pas dévoilé de date ni même de fenêtre de sortie pour The Division 3
. D'après Tom Henderson, qui a partagé cette information au début de l'année 2025, ce nouvel opus The Division pourrait n'arriver qu'en 2027, au plus tôt. Et encore, cela n'est pas sûr.
Le studio de développement et l'éditeur en charge de The Division 3
nous en diront plus à l'avenir et nous serons, bien évidemment, au rendez-vous pour vous tenir informés. Affaire à suivre donc...
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