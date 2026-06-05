The Division 3 toujours en développement, ces offres d'emploi le prouvent

Bien que très silencieux, The Division 3 n'a pas été abandonné par Ubisoft. D'ailleurs, plusieurs offres d'emploi suggèrent que le projet avance bien et que de nouveaux partenaires vont lui donner vie.

Les fidèles de The Division attendent avec impatience des nouvelles de The Division 3, malgré la période difficile qu'a traversée Ubisoft en début d'année. Rappelons que 55 emplois ont été supprimés chez Massive Entertainment, le studio suédois en charge du projet. De plus, le producteur exécutif de la franchise a quitté Ubisoft en janvier dernier.

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Toutes ces nouvelles semblaient de mauvais augure, suggérant que le développement du titre avait été mis de côté. Mais la publication de plusieurs offres d'emploi chez le studio suédois a redonné un peu d'espoir à la communauté.

The Division 3 dans la lignée de ses aînés ?

Dans l'onglet Carrières d'Ubisoft, sept offres différentes sont apparues, toutes en lien avec The Division 3. Parmi les postes recherchés par Ubisoft figurent notamment un concepteur de jeu principal, un directeur de l'animation, un programmeur IA principal ou encore un programmeur d'outils senior. Si la mention de l'IA dans deux offres d'emploi peut faire peur, elles donnent quelques précisions sur ce troisième opus très attendu.

L'annonce pour le poste de concepteur de jeu principal confirme que le titre s'inscrira dans la lignée de ses prédécesseurs en proposant un jeu en ligne à service continu. En effet, la personne qui occupera ce poste devra gérer « la conception et la mise en œuvre des fonctionnalités sociales et en ligne clés, tout en contribuant à définir les bases nécessaires pour offrir une expérience de jeu en temps réel ».

Un avenir encourageant, mais quand le titre arrivera-t-il ?

Bien que ces offres indiquent que le projet est toujours en vie, le silence d'Ubisoft continue d'inquiéter les joueurs. Malgré tout, après son départ, Julian Gerighty s'est montré très confiant. Il a notamment déclaré que « L'avenir de The Division est prometteur, et j'ai hâte que vous découvriez le fruit du travail de nos équipes. Ça promet d'être un monstre, mais je ne peux rien dire de plus pour le moment. »

Pour l'heure, aucune fenêtre de sortie n'est envisagée pour The Division 3, à l'exception de 2027. Le titre devrait être disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.