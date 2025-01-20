The Division 3 : Une nouvelle date de sortie envisagée, mais...

Ubisoft continue sa stratégie avec 55 licenciements en Suède

La crise se poursuit chez l'éditeur français. Ubisoft annonce le départ de 55 employés au sein de ses studios suédois, Massive Entertainment et Ubisoft Stockholm. Cette décision s'inscrit dans un plan d'économie global, bien que le développement de The Division 3 reste une priorité affichée.