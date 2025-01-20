The Division 3 : Une nouvelle date de sortie envisagée, mais...

Mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui attendaient avec impatience le lancement de The Division 3. Sa sortie est décalée, et la fenêtre annoncée semble bien loin.
Lancée en 2016, la franchise Tom Clancy's The Division
compte à l'heure actuelle deux opus qui ont été appréciés autant par les critiques que par le public. En 2023, Ubisoft annonçait le développement de The Division 3
, une suite très attendue par la communauté. Mais depuis cette révélation, peu d'informations sur le jeu ont été partagées. Cependant, un rapport partagé par Tom Henderson donne quelques nouvelles, et elles ne sont pas rassurantes.
Encore deux ans d'attente au minimum avant la sortie de The Division 3
Tom Henderson est réputé pour la fiabilité des informations concernant les sorties Ubisoft. Or, dans un article publié le 15 janvier 2025 sur le site Insider Gaming
, il détaille les plans prévus pour les mois à venir chez le célèbre éditeur. Rapidement, il évoque The Division 3. Selon lui, une très bonne raison est à l'origine de l'absence d'informations sur le troisième opus de la saga
: le studio en charge de son développement a été très occupé.
The Division 3 a été confié au studio Massive Entertainment. Or, ses équipes sont derrière deux des plus gros jeux Ubisoft sortis ces dernières années
: Avatar: Frontiers of Pandora
et Star Wars Outlaws
. Ces deux titans ont occupé une partie importante du planning des développeurs, tant pour les titres de base que pour la sortie de contenus additionnels. Le troisième jeu The Division a donc été mis de côté et cela a des répercussions sur sa date de sortie.
À l'origine, The Division 3 devait sortir dans le courant de l'année 2025. Mais Tom Henderson indique que le jeu ne sortira pas cette année. Toutefois, il précise également qu'il ne sera pas disponible en 2026 non plus
. De fait, il pourrait arriver au plus tôt en 2027, mais sans certitudes. En effet, le rapport ne mentionne rien concernant sa fenêtre de lancement. Au grand désespoir des joueurs, celle-ci pourra donc survenir en 2027, 2028 ou plus tard.
commentaires (4)
Du grand n'importe quoi , ca commence à être long
1 premier avatar n’a pas fonctionné star wars 1 aucune recette n’a pas marcher division 2 plus de 50? Millions gens qui joue vous voulais quoi comme preuve les chiffre son la
Avatar et star wars ne marche pas vous voulez gagner des sous sortez division 3 aucune notion 2 ans d attente du n importe quoi soyez réaliste
SVP....pouvez-vous sortir le jeux avant ma retraite en 2030. :)