Ubisoft lèvera le voile sur un « gros projet The Division 2 » à la gamescom

Lors de la gamescom 2025, Ubisoft présentera l'avenir de The Division 2 avec plusieurs annonces, dont un mystérieux « gros projet » encore jamais détaillé.
Plus de six ans après son lancement, The Division 2 continue d'évoluer et d'alimenter sa communauté fidèle. Ubisoft compte profiter de la gamescom pour dévoiler ses plans au grand public, entre contenu saisonnier, nouveautés artistiques et révélation d'un projet d'envergure. The Division 3 ne devrait donc pas être de la partie.
Encore de nouvelles choses pour The Division 2
Alors que la gamescom prendra place en Allemagne du 20 au 24 juillet, avec l'Opening Night Live le 19, l'éditeur a confirmé que le jeu sera au cœur de deux conférences et de sessions de rencontre avec l'équipe. Le premier panel se concentrera sur la direction créative et artistique de Battle for Brooklyn, l'extension sortie plus tôt cette année, et donnera un aperçu de ce qui attend les prochaines saisons, de quoi tenir en haleine les joueurs encore quelques mois.
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Le second panel sera plus ambitieux : il expliquera comment les retours des joueurs influencent le développement, partagera des nouvelles de The Division: Resurgence (le spin-off mobile actuellement en développement) et surtout, lèvera le voile sur le fameux « gros projet The Division 2 » que l'éditeur commence à peine à teaser. Celui-ci pourrait être présent lors de la cérémonie présentée par Geoff Keighley.
Un projet encore mystérieux
Ubisoft n'a pas donné de détails sur la nature de ce contenu majeur, mais promet un point d'étape important lors de l'événement. Les joueurs absents de Cologne pourront suivre les panels en direct sur les canaux officiels de l'éditeur évidemment. Notez qu'il ne devrait pas s'agit de The Division 3, puisque Ubisoft a explicitement mentionné « gros projet The Division 2 ». Reste à savoir ce que nous réserve la société. Réponse dans une semaine environ.
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