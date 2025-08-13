Ubisoft lèvera le voile sur un « gros projet The Division 2 » à la gamescom

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 août 2025 à 18h41
Lors de la gamescom 2025, Ubisoft présentera l'avenir de The Division 2 avec plusieurs annonces, dont un mystérieux « gros projet » encore jamais détaillé.
Ubisoft lèvera le voile sur un « gros projet The Division 2 » à la gamescom
Plus de six ans après son lancement, The Division 2 continue d'évoluer et d'alimenter sa communauté fidèle. Ubisoft compte profiter de la gamescom pour dévoiler ses plans au grand public, entre contenu saisonnier, nouveautés artistiques et révélation d'un projet d'envergure. The Division 3 ne devrait donc pas être de la partie.

Encore de nouvelles choses pour The Division 2

thedivision2
Alors que la gamescom prendra place en Allemagne du 20 au 24 juillet, avec l'Opening Night Live le 19, l'éditeur a confirmé que le jeu sera au cœur de deux conférences et de sessions de rencontre avec l'équipe. Le premier panel se concentrera sur la direction créative et artistique de Battle for Brooklyn, l'extension sortie plus tôt cette année, et donnera un aperçu de ce qui attend les prochaines saisons, de quoi tenir en haleine les joueurs encore quelques mois.

Chargement du sondage...

0 votant

Le second panel sera plus ambitieux : il expliquera comment les retours des joueurs influencent le développement, partagera des nouvelles de The Division: Resurgence (le spin-off mobile actuellement en développement) et surtout, lèvera le voile sur le fameux « gros projet The Division 2 » que l'éditeur commence à peine à teaser. Celui-ci pourrait être présent lors de la cérémonie présentée par Geoff Keighley.

Un projet encore mystérieux

the-division2-2
Ubisoft est loin d'en avoir fini avec The Division 2.

Ubisoft n'a pas donné de détails sur la nature de ce contenu majeur, mais promet un point d'étape important lors de l'événement. Les joueurs absents de Cologne pourront suivre les panels en direct sur les canaux officiels de l'éditeur évidemment. Notez qu'il ne devrait pas s'agit de The Division 3, puisque Ubisoft a explicitement mentionné « gros projet The Division 2 ». Reste à savoir ce que nous réserve la société. Réponse dans une semaine environ. 

Si vous désirez vous plonger dans l'aventure The Division 2, notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à des prix réduits : 
  • PC
    • Édition Standard → 5,69 € au lieu de 30 €, soit 81 % de réduction.
  • Xbox
    • Édition Standard → 5,29 € au lieu de 30 €, soit 82 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PSN 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

The Division 2 annonce son prochain DLC, Echoes of Central Park
The Division 2 27 août 2026

The Division 2 annonce son prochain DLC, Echoes of Central Park

Ubisoft a, récemment, indiqué que The Division 2 va prochainement se doter d'un tout nouveau DLC.
Ubisoft refuse de rendre The Division 2 gratuit, et continue son travail sur le 3
The Division 2 02 avril 2026

Ubisoft refuse de rendre The Division 2 gratuit, et continue son travail sur le 3

Malgré le départ de son producteur exécutif, le développement de The Division 3 suit son cours chez Ubisoft. L'éditeur se veut rassurant sur l'avenir de la franchise, annonçant une année historique pour ses dix ans, tout en confirmant que The Division 2 ne passera pas au format gratuit.
Ubisoft frappe encore et licencie une partie des effectifs chez Red Storm Entertainment
The Division 2 19 mars 2026

Ubisoft frappe encore et licencie une partie des effectifs chez Red Storm Entertainment

Ubisoft continue sa restructuration massive en mettant fin au développement de jeux au sein de Red Storm Entertainment. Le studio historique fondé par Tom Clancy perd plus d'une centaine d'employés et se limitera désormais à un rôle de support technique, marquant la fin d'une ère pour les joueurs.

commentaire (0)