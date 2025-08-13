gamescom 2025 : Quand et comment regarder l'Opening Night Live ?

Découvrez la date, l'heure de diffusion et comment regarder l'Opening Night Live de la gamescom 2025 en direct, afin de ne rien louper des annonces faites pour les jeux à venir.
La gamescom est toujours un événement très attendu par les joueurs et les joueuses. Chaque année, le salon marque le coup d'envoi de la rentrée vidéoludique et de la dernière période chargée de l'année, riches en sorties. Et pour l'occasion, une conférence exceptionnelle, parmi les plus intéressantes de l'année, est organisée, présidée par Geoff Keighley. Pour ne rien louper, découvrez donc la date et surtout l'heure de l'Opening Night Live de la gamescom 2025.
Opening Night Live de la gamescom 2025, date et heure de l'événement
En cette année 2025, l'Opening Night Live de la gamescom se tiendra le mardi 19 août. Pour ce qui est de l'heure, du classique puisque la conférence débutera à 20 heures. Notez néanmoins qu'un pré-show sera organisé dès 19h30. Mais les annonces principales n'auront lieu qu'après. Au total, selon les dernières informations partagées par Geoff Keighley, l'Opening Night Live 2025 durera environ 2 heures, au total, et devrait présenter de nombreux jeux.
Quelles annonces attendre ?
Si nous ne connaissons pas le contenu précis de l'événement, pour garder la surprise, nous savons déjà que certains jeux seront les grands acteurs de la cérémonie. Par exemple, Call of Duty: Black Ops 7 profitera d'une large présentation, et la date de sortie est espérée. Capcom sera également de la partie avec de nouvelles informations pour Resident Evil Requiem, tout comme World of Warcraft qui partagera la bande-annonce de sa prochaine extension. Évidemment, une grande partie de la communauté attend le retour d'Hollow Knight: Silksong, dont la révélation de la date de sortie est fortement pressentie, puisque le titre devrait être jouable lors du salon. Des « World Premier », des jeux annoncés pour la toute première fois, seront aussi de la fête.
The nightmare isn't over. 🩸
Witness an exclusive new look at RESIDENT EVIL: REQUIEM — only during @gamescom Opening Night Live.
En parallèle, il a aussi été annoncée que la série Fallout, diffusée sur Prime Video, ferait une apparition, avec espérons-le une date de sortie pour la saison 2. Dans tous les cas, une bande-annonce devrait être montrée au public. Évidemment, nous ne manquerons pas de vous tenir informés de toutes les annonces faites lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2025.
Comment regarder l'Opening Night Live de la gamescom 2025 ?
Si vous désirez suivre l'Opening Night Live, du 19 août 2025, sachez que l'événement sera retransmis sur plusieurs canaux de communication. Parmi eux, nous pouvons compter, bien évidemment, sur les plateformes traditionnelles YouTube et Twitch. La conférence sera retransmise en direct sur le compte The Game Awards de ces plateformes :
Par ailleurs, il y a fort à parier que les informations seront partagées en temps réel sur le compte Twitter de la gamescom. Rendez-vous donc le 19 août à 20h pour voir ce que l'Opening Night Live de la gamescom 2025 nous réserve.
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