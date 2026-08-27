The Division 2 annonce son prochain DLC, Echoes of Central Park

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 août 2026 à 10h30
Ubisoft a, récemment, indiqué que The Division 2 va prochainement se doter d'un tout nouveau DLC.
The Division 2 annonce son prochain DLC, Echoes of Central Park

Malgré son lancement en 2019, The Division 2 profite toujours d'un suivi régulier de la part de ses développeurs. D'ailleurs, Ubisoft n'en a pas encore fini avec son fameux jeu de tir en monde ouvert, étant donné que The Division 2 va se doter d'un tout nouveau DLC.

Un nouveau DLC en approche pour The Division 2

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En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Ubisoft a indiqué qu'un nouveau DLC arrive pour The Division 2. Le studio a même dévoilé le nom de ce nouveau contenu additionnel : Echoes of Central Park, via un tout premier visuel.

Pour autant, Ubisoft n'a pas encore partagé de date ni même de fenêtre de sortie pour le DLC Echoes of Central Park de The Division 2. De même, les développeurs n'ont pas encore révélé de détails au sujet de son contenu, mais nous donnent rendez-vous pour une révélation.

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Le DLC Echoes of Central Parl de The Division 2 sera bientôt révélé

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Dans la même publication sur ledit réseau social, Ubisoft invite les joueurs et les joueuses à patienter jusqu'au 24 septembre 2026. Ainsi, à cette date, il y a de fortes chances que le studio nous révélera tout ce qu'il y a à savoir concernant le DLC Echoes of Central Park de The Division 2, qui reste encore très mystérieux au moment où nous écrivons ces lignes.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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