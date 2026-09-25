The Division 2 : Survivors : Les inscriptions sont ouvertes pour tester l'extension

Les joueurs ont désormais l'opportunité de s'inscrire pour tester l'extension Survivors de The Division 2.

À la fin du mois d'août de l'année 2025, Massive Entertainment avait annoncé l'extension Survivors à destination de The Division 2. Si le studio n'en était alors qu'au début du développement, l'équipe est désormais prête à accueillir certains joueurs : les inscriptions pour tester The Division 2 : Survivors sont à présent ouvertes.

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Le programme de test de The Division 2 : Survivors ouvre ses inscriptions

C'est via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise que Massive Entertainment et Ubisoft ont annoncé que les joueurs et les joueuses peuvent désormais s'inscrire pour le programme de test de The Division 2 : Survivors. Comme vous vous en doutez, il faut, pour cela, répondre à quelques questions et réaliser certaines actions, depuis le site partagé par les développeurs.

Registration for the The Division 2: Survivors Test Program is now open. Sign up for a chance to play the upcoming high-stakes extraction shooter expansion early and help shape the experience.



Register now: https://t.co/xqXDY6NNrr pic.twitter.com/BIN1rbiGn2 — Tom Clancy's The Division (@TheDivisionGame) September 24, 2026

Évidemment, et comme toujours, s'inscrire au programme de test de The Division 2 : Survivors ne garantit pas un accès. Si vous avez été sélectionné, vous serez avertis. Autrement, il y a de grandes chances que d'autres phases de test soient prévues à l'avenir, afin d'inviter davantage de joueurs à essayer le mode de jeu Survivors de The Division 2, qui ne dispose pas encore de date de lancement.

Pas encore de date pour les premières phases de test de The Division 2 : Survivors

Si Ubisoft et Massive Entertainment ont ouvert les inscriptions pour le programme de test de The Division 2 : Survivors, aucune date n'a été communiquée. De ce fait, nous ne savons pas encore quand le premier test aura lieu, ni combien de temps il durera. Nul doute que les développeurs dévoileront de plus amples informations à ce sujet dans les semaines à venir.

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Rappelons, en guise de conclusion, que The Division 2 est à retrouver sur PS4, Xbox One ainsi que sur PC.