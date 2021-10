The Division 2 reporte sa mise à jour majeure

Nous restons confiants dans l'idée que ces contenus contribueront à offrir une expérience passionnante à nos joueurs ainsi qu'à paver la voie à l'avenir de The Division 2, avec de prochaines mises à jour en 2022. Cela dit, et de manière à être en mesure de proposer ces contenus conformément à la vision que nous en avons, nous avons pris la décision de reporter la sortie de notre nouvelle saison, mode de jeu et contenus associés au mois de février 2022.

Après plusieurs mois de silence et d'attente, Ubisoft a en effet annoncé plusieurs choses concernant, dontqui devait avoir lieu pour cette fin d'année 2021 « au plus tôt ». Annoncée en mars dernier pour un déploiement cette année, le studio avait indiqué que cette mise à jour majeure comprendrait un tout nouveau mode de jeu, ainsi qu'une nouvelle méthode de progression des agents. Malheureusement, d'après le rapport publié par le studio sur son site officiel,Toutefois, malgré cette petite déception, le développeur en dévoile un peu plus sur le contenu à venir, et a annoncé, en plus des nouveautés dévoilées en mars dernier. Nous en saurons plus dans les jours à venir, mais nous n'aurons le droit à la révélation complète qu'au début de l'année 2022.Par ailleurs, un serveur test public arrivera sur PC, permettant aux joueurs de découvrir et surtout de tester la nouvelle saison dePour rappel, The Division 2 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.