The Division 2 : La prochaine mise à jour majeure devrait sortir avant fin 2021

Si l'on pensaitmort et enterré,. Depuis, le studio est revenu apporter de nouvelles informations en dévoilant, notamment, que. Si Ubisoft a décidé d'enrichir son jeu, c'est très certainement dû en grande partie au soutien indéfectible de sa communauté.Selon les dires du studio,, qui est pris en charge par Ubisoft Massive, sera soutenu par l'équipe d'Ubisoft Bucarest.. Cela concernera en partie la variété et la viabilité des équipements.Cependant, malgré cette annonce, les joueurs ne sont pas prêts de pouvoir mettre la main dessus, étant donné que le studio a déclaré que. De ce fait, cette dernière. En attendant, Ubisoft a d'ores et déjà prévu un programme de « rotation » concernant les événements déjà disponibles en jeu.Pour rappel, The Division 2 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.