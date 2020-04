The Division 2 : Les développeurs n'ont pas de plans pour un portage sur Switch

The Division 2 ne devrait pas voir le jour sur Nintendo Switch, comme l'ont récemment indiqué les développeurs.

Bien que nous sommes toujours excités pour travailler avec de nouvelles technologies et suivre l'évolution de l'industrie, nous n'avons pas de plans pour apporter The Division sur Nintendo Switch pour le moment.

PC Édition Standard → 27,95 € au lieu de 60 €

Xbox One Édition Standard → 8,99 € au lieu de 70 €



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Malgré une puissance inférieure à celles de la Xbox One ou de la PS4, certains succès sur ces plateformes ont vu le jour sur lapour ne citer qu'eux. Néanmoins, et en dépit du succès de, le titre développé par Massive Entertainment et édité par Ubisoft ne devrait pas imiter certains de ses homologues.C'est dans un entretien accordé à nos confrères de GamingBolt que Yannick Banchereau, directeur créatif, a précisé qu'aucun plan n'était prévu à ce sujet, pour le moment.Pour ce qui est d'un hypothétique portage sur les consoles de nouvelle génération, à savoir la PlayStation 5 et la Xbox Series X, a contrario de Rainbow Six: Siege , les développeurs sont pour le moment concentrés sur l'évolution du jeu en lui-même. Cependant, compte tenu du fait que, il est envisageable de penser qu'il sera, un jour ou l'autre, disponible sur les consoles next-gen. The Division 2 est pour rappel disponible sur PC, PS4 et Xbox One depuis mars 2019. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies notre partenairevous le propose à prix réduit sur les plateformes suivantes :