The Division 2 : Le mode PvE The Summit amènera les joueurs dans un gratte-ciel

Nommé, ce nouveau mode PvE mettra les nerfs des joueurs deà rude épreuve. Grâce à son extension Warlords of New York , les développeurs ont voulu proposer du contenu en jouant avec les structures déjà présentes dans le jeu. Pour ce faire,Dans ce bâtiment, ces derniers devront faire face à, dont. Ainsi, la mission des joueurs sera simple :, un à un. Cependant,selon des facteurs aléatoires (objectifs et ennemis présents).De plus,, et celui-ci laissera tomber un équipement équivalent à celui du niveau de Stronghold. Disponible en solo ou à plusieurs, le niveau de difficulté pourra également être modifié par les joueurs.Une foisaccomplie,. Cet équipement permet d'infliger des dégâts de saignement aux ennemis, ainsi que la génération de l'armure si les joueurs se font frapper après l'application de l'effet.Pour le moment, aucune date précise quant à sa sortie, maisPour rappel,est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :