The Division 2 : L'extension Warlords of New York annoncée, avec de nombreux détails

À l'approche de son premier anniversaire, The Division accueille, en plus de l'Épisode 3, une extension du nom de Warlords of New York, apportant également de nombreux changements.

Détails de l'extension Warlords of New York

Quand sortira l'extension Warlords of New York ?

PC Édition Standard → 28,99 € au lieu de 60 €

Xbox One Édition Standard → 14,99 € au lieu de 70 € Édition Gold → 27,95 € au lieu de 100 € Édition Ultimate → 29,99 € au lieu de 110 €



L'Épisode 3 de, « Coney Island : La Traque », est disponible dès ce 12 février pour les détenteurs du Season Pass, marquant la fin du plan-post lancement initialement imaginé par Ubisoft. Pour les autres joueurs il faudra patienter une semaine supplémentaire, soit jusqu'au 19 février. Ce dernier proposera deux missions principales, deux missions classées et une nouvelle spécialisation ainsi que des récompenses inédites. Il fait également office de prologue, pour, l'extension de, disponible dans quelques semaines.Ubisoft a en effet annoncé, ce 11 février, que. Bien évidemment, une partie est scénarisée, qui demande aux joueurs de partir en chasse d'Aaron Keener, un ancien agent de la Division, qui est maintenant un renégat. Durant vos péripéties, vous traverserez notamment, une ancienne Dark Zone présente dans le premier opus. Chaque ennemi que vous affronterez possède des capacités uniques, que vous gagnerez une fois ces derniers combattus.Dearrivent avec cette extension, avec des builds diversifiés, une simplification du système d'équipement et du butin plus utile. De plus, la mise à jour 8 modifiera l'approche RPG de The Division 2, avec une mise à jour de l'écran UI qui affichera désormais différentes statistiques, ainsi qu'une amélioration et simplification du système de recalibrage des équipements, tout cela dans le but de planifier plus simplement le build parfait.En outre, avec, le niveau maximal des joueurs augmente, passant de 30 à 40, alors que l'extension introduit un nouveau système de progression infinie avec le niveau SHD.Finalement, pour prolonger l'expérience,. D'une durée de trois mois,, proposant, entre autres, de nouvelles cibles à abattre. Des récompenses peuvent également être débloquées par l’intermédiaire des Ligues, qui demandent aux joueurs de réaliser un certain nombre de défis.Il faut patienter jusqu'au 3 mars pour pouvoir se procurer l'extension, sur toutes les plateformes (PC, PS4 et Xbox One). Disponible pour la somme de 59,99 euros, sachez qu'il est actuellement possible de la précommander pour la somme de 39,99 euros . À noter qu'il faut. Si ce n'est pas encore votre cas, sachez que différents bundles sur le site officie l vous proposent le jeu, en plus de l'extension. Si vous souhaitez toutefois faire des économies, sachez que notre partenairevous le propose à prix réduit sur les plateformes suivantes :