The Division 2 : Le mode le Sommet sera disponible le 22 septembre

Rendez-vous le 22 septembre prochain au 100ème étage

Un nouvel homme à abattre

Un nouvel événement en approche

PC Édition Standard → 22,95 € au lieu de 60 €

Xbox One Édition Standard → 11,95 € au lieu de 70 €

PlayStation 4 Carte PSN 50 € → 44,99 € au lieu de 50 € Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Durant le dernier numéro de l', le studio a partagé quelques détails concernant les nouveautés qui allaient arriver dans, dévoilant par la même occasion la date de son nouveau mode, Le Sommet La date est fixée,. Disponible pour les détenteurs desera l'occasion de montrer l'efficacité de nos joueurs durant plusieurs combats.Ainsi, ils devront donc gravir chaque étage un à un, avec plusieurs ennemis différents à chaque fois. De plus,. Disponible en solo ou en coopération, les joueurs auront la possibilité de l'effectuer en plusieurs fois, ce qui leur permettra de prendre un peu de répit.. Il s'agit ni plus ni moins de, qui deviendra naturellement la cible privilégiée de la Division. De plus, nos agents retrouveront une tête bien connue de la franchise puisque ce sera le retour de. Pour rappel, cette dernière a désavoué la Division, se rangeant du côté des Black Tusk.Bien que mystérieux,. Il sera disponible dès cet hiver, mais il faudra patienter quelque peu afin d'avoir de plus amples informations sur celui-ci.Pour rappel,est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :