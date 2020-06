The Division 2 : La Title Update 10 disponible le 16 juin prochain

À l'approche de la sortie de l'extension Warlords of New York sur The Division 2, Ubisoft a dévoilé quelques détails de cette dernière. Une mise à jour va également être déployée le 16 juin prochain.

Améliorations et corrections majeures Le pouvoir du joueur

Augmentation des dégâts pour la plupart des armes, y compris les exotiques

Améliorations de l'équipement des Agents

Améliorations des ensembles de marques Les butins

Amélioration générale de la qualité des butins

Un meilleur rapport entre la qualité du butin et le niveau de difficulté

Amélioration de la qualité des objets fabriqués

Amélioration des stocks de vendeurs Corrections et équilibrages

Un équilibrage majeur du Pass

Correction de nombreux bugs

PC Édition Standard → 25,99 € au lieu de 60 €

Xbox One Édition Standard → 11,95 € au lieu de 70 €

PlayStation 4 Carte PSN 50 € → 44,99 € au lieu de 50 € Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Annoncée en février dernier, l'extension Warlords of New York s'apprête à faire son entrée dans The Division 2 . Ubisoft vient en toute logique de donner quelques détails concernant cette dernière, annonçant également la Title Update 10.Dans, les joueurs vont devoir faire face à. Dirigé par, un ancien agent devenu renégat,. Comme pour la saison précédente, il y auraAussi, le battle pass de la saison permet d'obtenir des objets spécifiques à cette dernière et uniquement disponible avec celui-ci.Avec l'arrivée de, une mise à jour est prévue afin de régler quelques problèmes. S'intitulant, elle sera disponiblesur PS4, Xbox One et PC. Elle apportera de nombreux correctifs ainsi qu'un rééquilibrage du loot des butins ainsi que de la puissance des joueurs.Du côté des nouveautés, comme indiqué plus haut,. Une nouvellesera disponible, ainsi que. De plus, d'ici la fin du mois de juin,. Cependant, seule la première difficulté sera disponible pour tous les joueurs, la seconde sera jouable seulement pour les détenteurs de Warlords of New York.Pour rappel,est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :