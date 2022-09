The Division 2 : La Saison 10 est disponible et apporte des nouveautés

Aperçu des nouveautés introduites via la Saison 10 de The Division 2

La Saison 10 : Le Prix du Pouvoir est disponible sur toutes les plateformes !



Venez affronter le Général Anderson et Natalia Sokolova 👊 pic.twitter.com/vc5Lf3OBhZ — The Division 2 FR (@TheDivisionFR) September 13, 2022

PC Édition Standard → 6,49 € au lieu de 29,99 €, soit 78 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 9,39 € au lieu de 29,99 €, soit 69 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 45,29 € au lieu de 50 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN 20 € → 18,99 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Au cours du mois d'août, Ubisoft avait indiqué que la Saison 10 était reportée de quelques semaines et arriverait, désormais, en septembre sur, sorti en 2019 sur PS4, Xbox One et PC. Cetteet apporte, bien évidemment,, intitulée « Le Prix du Pouvoir », introduit un, et donc cible à traquer, sur The Division 2. Il s'agit du Général Peter Anderson. De plus, les joueurs et les joueuses pourront découvrir plus de challenge viaajoutées au(disponible depuis la Saison 9). Sans oublier, la difficulté diteTidal Basin et Zoo National Manning.Évidemment, cette nouvelle saison apporte, également, son lot de, dont les exotiques Doctor Home (variation du fusil M1A QCB), Busy Little Bee (inspiré du Lightning Rod), et bien d'autres. Finalement, le Pass de la Saison 10 permet de débloquer des récompenses additionnelles diverses.Pour rappel, selon les dernières informations partagées, notamment via une récente roadmap partagée par Ubisoft, la Saison 11 de The Division 2 devrait être disponible en fin d'année, et plus précisément pour le mois de décembre.Si vous désirez vous plonger dans l'aventure The Division 2, notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à des prix réduits :