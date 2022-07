The Division 2 : Une fenêtre de sortie pour la Saison 10

PC Édition Standard → 5,8 € au lieu de 29,99 €, soit 81 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 9,39 € au lieu de 29,99 €, soit 69 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sorti en 2019 sur PS4, Xbox One et PC,a su conquérir le cœur des joueuses et des joueurs, fans de la franchise ou non. D'ailleurs, depuis son lancement officiel, le soft accueille souvent de nouveaux contenus. Dans ce sens, Ubisoft vient tout juste de dévoileret a ainsi apporté des informations quant, via un récent post sur leur site officiel.En effet, désormais, nous savons que la. La Saison 11 sera quant à elle déployée en décembre 2022. D'après les informations partagées, la prochaine saison de The Division 2 introduiraet. Mais ce n'est pas tout : les joueurs et les joueuses pourront découvrir, s'essayer au mode Countdown selon. Pour l'occasion, le studio a, également, prévu d'apporterau soft.La Saison 11 de The Division 2, devant arriver en décembre, sera également riche en contenu : une nouvelle chasse à l'homme, du nouveau stuff, de nouveaux événements « Apparel », entre autres, sont au programme.Notez que pour profiter du contenu à venir via la Saison 10, il convient de posséder le jeu de base ainsi que l'extension Warlords of New York de The Division 2. Pour le moment, nous ne possédons pas encore de date de sortie précise pour cette nouvelle saison. Évidemment, dès que de plus amples informations, à ce sujet, seront disponibles, nous vous tiendrons informés.Si vous désirez vous plonger dans l'aventure The Division 2, notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à des prix réduits :