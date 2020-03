Disponible depuis ce 10 mars, la première saison de The Division 2 vient de se dévoiler en vidéo. Découvrez sans plus tarder Shadow Tide.

Avec la sortie le 3 mars dernier de l'extension Warlords of New York sur The Division 2 , cela fait maintenant une semaine que les agents deont remis les pieds dans les rues de la Grande Pomme. L'occasion idéale pour Ubisoft de dévoiler en vidéo. Si vous avez fini de traqueret ses hommes de main,va vous donner de nouveaux défis avec ses cinq cibles à abattre.Depuis ce 10 mars, vous pouvez traquer votre première cible qui se nomme Neptune., de nouvelles activités seront disponibles et de nouveaux agents renégats seront également à abattre. Vous devrez alors faire face à cinq agents :De plus, trois événements mondiaux vont avoir lieu :(du 24 au 30 mars),(du 5 au 11 mai) et(du 26 mai au 1juin). Chaque événement aura son propre ensemble de modificateurs qui affecteront toutes les activités.En ce qui concerne les butins, vous aurez deux nouveaux équipements à looter :. De plus, une nouvelle variante desera à gagner, mais aussi, qui lui augmentera les chances de coup critique ou les dégâts de coup critique en fonction de la distance à laquelle vous vous trouverez de la cible.Bonne nouvelle pour les possesseurs de la dernière extension de New York, la première saison est inclue dedans. Pour rappel, The Division 2 est disponible chez notre partenaire, qui vous le propose à prix réduit sur les plateformes suivantes :